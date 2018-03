Das Wochenende im Kreis Forchheim: "Insert Coin", Buckenhofener Blasmusik und "Franken-Folk-Session"

Buckenhofener Blasmusik



Vom Söldner zum Nachtwächter



"Insert Coin" und "No Escape"



Zum Mitsingen und Mitspielen



Jeder Musiker darf mitmachen



Die Buckenhofener Blasmusik ist die Traditionsmarke des Musikvereins. Der Verein möchte die traditionelle fränkisch-böhmisch-mährische Blasmusik in hoher Qualität vorstellen und gleichzeitig allen Fans von Marsch, Polka und Walzer eine Freude machen. Die 24-köpfige Buckenhofener Blasmusik unter der Leitung von Markus Schirner wird beliebte und bekannte Melodien spielen. Dieser Abend ist zugleich der Auftakt zur Abo-Reihe 2018 des Musikvereins.Freitag, 02. März 2018, ab 19.30 UhrKolpinghaus, Kolpingsplatz 1, 91301 Forchheim9 Euro, ermäßigt 7 EuroDie Geschichte dabei: Der Dreißigjährige Krieg ist vorbei - Manfried, ein hartgesottener ehemaliger Söldner, muss sich nun als Nachtwächter verdingen. Bei Laternenschein begleiten ihn die Gäste auf seinem Weg durch dunkle Forchheimer Gassen. Geheimnisvoll und schaurig soll es werden, aber mit dem Nachtwächter, seiner Hellebarde, dem Rufhorn und der Laterne sind alle sicher und gewappnet. So manch Spannendes aus früheren Tagen werden die Teilnehmer zu hören bekommen. Die Nachtwächterführung mit Söldner Manfried von Agil (Museumspädagogischer Verein Bamberg) findet jeden ersten Samstag im Monat statt.Samstag, 03. März 2018, ab 19 UhrTreffpunkt ist im Innenhof der Kaiserpfalz.Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder vier Euro (bis zwölf Jahre)Tonnen von Technik wurden hier von ihnen professionell eingesetzt, zusammen mit Martin Wohlleib und seiner Firma "Starlight Design". Ohne ihn wäre damals, aber auch aktuell die Veranstaltungsreihe "Kulturpuls" in Forchheim nicht machbar gewesen. "Insert Coin" ist Forchheims dienstälteste Band mit 38 Bühnenjahren. Dave Scholler, "Faxe" Backer, Harry Rödel, Thomas Puppich und und Charlie Pichl werden unterstützt von der jungen Forchheimer Band "No Escape".Samstag, 03. März 2018, um 20 UhrKolpinghaus, Kolpingsplatz 1, 91301 ForchheimKarten (zehn Euro, ermäßigt acht Euro) gibt es im FT-Servicepoint und unter tickets.infranken.de Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Kulturpuls" gibt es eine "Franken-Folk-Session". Sie bietet die Gelegenheit, fränkisches Liedgut zu kosten, neu zu entdecken oder Nachschlag zu nehmen. Musik, die landläufig scheinbar arglos daherkommt, aber bisweilen gar nicht so "harmlos" ist. Gespielt werden Zwiefache, Polkas und alte Weisen, geeignet für Einsteiger mit Grundkenntnissen bis hin zum Muttersprachler, für Saiten- und Luftklinger, Holz- und Blechbläser, Sänger und Tanzbeine.Tanzexperte Manfred Schmitt (Tanzhaus Erlangen) und regionale Volksmusiker laden ein, mitzuspielen und mitzusingen. Noten und Textblätter liegen aus.Sonntag, 04. März, 14 UhrKolpinghaus, Kolpingsplatz 1, 91301 ForchheimDer Eintritt ist frei.An jedem ersten Sonntag im Monat treffen sich Musiker am Nachmittag und - machen Musik. Und weil Musiker normalerweise nur Musik machen wollen und nichts anderes, gibt es zum Glück den "Gerdi" Weiß, der dafür sorgt, dass das Drumherum passt.Sonntag, 04. März, 17 UhrKolpingsaal, Kolpingsplatz 1, 91301 ForchheimDer Eintritt ist frei.