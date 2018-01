Das waren 2017 die beliebtesten Vornamen in Forchheim

Etwas ausgefallenes oder doch etwas bodenständiges? Ein Doppelname oder kurz und knapp? Und was ist mit dem Namen der Großmutter? Nur wenig beschäftigt werdende Eltern so sehr, wie die Frage nach dem passenden Namen für ihr Kind. In der Stadt Forchheim gibt es dafür klare Favoriten. Welche Vornamen das Standesamt Forchheim 2017 am häufigsten beurkundet hat und welche Namen die Absteiger des Jahres 2017 waren, lesen Sie in einem ausführlichen Premium Artikel auf www.infranken.de