Das macht Igensdorf im Landkreis Forchheim aus

Der Markt Igensdorf in seiner heutigen Form entstand im Zuge der bayerischen Gemeindegebietsreform. Die fünf ehemals selbstständige Gemeinden Dachstadt, Pettensiedel, Pommer, Rüsselbach und Stöckach wurden zusammengelegt und gehören nun zur Gemeinde Igensdorf. Insgesamt verfügt der Ort nun über 25 Gemeindeteile, die sich auf eine Fläche von knapp 29 Quadratkilometern erstrecken und etwa 5000 Einwohner beherbergen.



Die Gemeinde im Landkreis Forchheim liegt an der Fränkischen Alb und inmitten der Auen dreier Fließgewässer. Als Teil der Metropolregion Nürnberg liegt Igensdof weder von Bamberg noch von Erlangen und Nürnberg weit entfernt und ist somit verkehrsgünstig gelegen.



Sehenswürdigkeiten

Igensdorf gilt als Zentrum der fränkischen Kirschgegend. In der Gemeinde kann eine schöne Landschaft durchwandert werden. Zahlreiche Radwege und die kaum befahrenen Verbindungsstraßen zwischen den Orten des Gemeindegebietes können zur Bewegung an der frischen Luft genutzt werden.



Informativ wird es auf dem 2008 eröffneten Igensdorfer Planetenweg. Startpunkt ist die Sonne am Igensdorfer Rathaus und der Weg endet in Rüsselbach am Bahnhof, wo sich eine eindrucksvolle beleuchtete Plastik des Pluto findet. Um den unvorstellbaren Dimensionen des Weltalls ein irdisches Pendant zu geben und ein Gefühl für die weiten Strecken zwischen den Planeten zu erhalten, steht ein Schritt der etwa 2300 Schritte, die ein Erwachsener für den Weg benötigt, für eine Millionen Kilometer im Weltall. So kann die Distanz von Planet zu Planet "live" abgelaufen werden.



Schautafeln geben Informationen zu den einzelnen Stationen und zeigen auf anschauliche Art und Weise die Besonderheiten und Eigenheiten der Planeten. Gemeinsam mit nationalen und internationalen Künstlern hat sich der Erlanger Bildhauer Dieter Erhard um die Gestaltung der Planeten gekümmert. Highlight ist der bereits erwähnte beleuchtete Pluto, der in einer Kooperation einer vierten Klasse der Grundschule Igensdorf mit Erhard entwickelt wurde. Auf knapp 3,2 Kilometern verbindet der Sonnen- und Planetenweg der Gemeinde Igensdorf die Bewegung an der frischen Luft mit spielerischem Lernen und ästhetischen Kunstwerken.



Ein ähnliches Projekt bietet die Gemeinde Rüsselbach. Hier finden interessierte Wanderer den Geologischen Wanderweg. Der 2012 eingeweihte zwei Kilometer lange Weg ist der ereignisreichen Entwicklung der Fränkischen Alb gewidmet und erklärt diese auf 13 Schautafeln. Schüler des Gymnasiums Eckental haben das Konzept und die Umsetzung des Weges in einer eineinhalbjährigen Arbeitsphase erarbeitet. Dabei wurden sie von zahlreichen Organisationen und freiwilligen Helfern unterstützt.





Leben in Igersdorf

Die Infrastruktur des Ortes fängt die Bedürfnisse junger Familien und alteingesessener Büger auf. Eine Schule und eine Kindertagesstätte sorgen für die kleinsten Bewohner, für die älteren Kinder gibt es einen Jugendtreff und sogar ein Team von Jugendbeauftragten. Dieser Arbeitskreis kümmert sich explizit um die Belange der Teenies vor Ort.



Das Dorfleben ist geprägt von einer Vielzahl an Vereinen und einem reich gefüllten Veranstaltungskalender. Highlight des Festjahres ist der Igensdorfer Kultursommer, der ein Programm musikalischer Konzerte bietet. Hierzu werden Künstler aus aller Welt eingeladen um im Wechsel mit örtlichen Musikern ein großartiges Ensemble an Musikaufführungen zu spielen.



von Vanessa Höfner