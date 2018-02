Das ist am Wochenende im Kreis Forchheim los

Veranstaltungen am Freitag

Veranstaltungen am Samstag

Veranstaltungen am Sonntag



Willkommen zu den Forchheimer Kulturwochen "Kulturpuls"Die Kulturwochen "Kulturpuls" in Forchheim beginnen mit einer Veranstaltung im Kolpinghaus, die selbst so vielseitig wie das Programm sind: Um 19 Uhr findet am Freitag die Vernissage zur Kunstausstellung statt, die zum Bühnenprogramm ab 20.30 Uhr überleitet. Auf der Bühne zu erleben ist ein Ritt durch die folgenden Tage, sozusagen eine Programmvorschau durch Kurzauftritte verschiedenster Genres.Im Anschluss präsentiert Hubert Forscht seine neue Studio-CD "Alles wird gut" live. Unterstützt wird er dabei von den Musikern der "Megafoniker". Ein bunter Mix von musikalischen Stilarten wird zu hören sein, von Bossa Nova über Reggae und Hardrock bis hin zum Handwerkerblu es, der auf keinen Fall fehlen darf. Wie kaum einem anderen in Forchheim gelingt es Hubert Forscht, die ganz speziellen Befindlichkeiten der Menschen hier zu beschreiben und zu besingen. Ob Freude, Trauer oder noch viel schlimmer: Hunger und Durst. Forscht gelingt der musikalisch-poetische Rundumschlag auf den Kopf des Nagels. Eintrittspreise: zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro.Wirtshaussingen mit "Boxgalopp" in KirchehrenbachAm Freitag, 23. Februar, gibt es gelebte Wirtshauskultur im Gasthaus Sponsel in Kirchehrenbach. Es stehen der Bockbieranstich und das Wirtshaussingen mit "Boxgalopp" an. Beginn: 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Der Kunst- und Kulturverein Kirchehrenbach lädt ein zu einem geselligen Abend der ganz besonderen Art. Allein Vorsingen in der Schule war doof. Allein Vorsingen vor der Klasse war peinlich. Aber allein Vorsingen war gestern: Bei "Boxgalopp" dürfen alle gemeinsam ohne Rücksicht auf Verluste oder falsche Töne schmettern. Nur die Freude am Singen zählt. Gesungen wird, was Spaß macht. Und das nicht zu Plastikmusik aus der Konserve, sondern zu Livemusik von echten Musikern. David Saam und Res Richter von "Boxgalopp" bringen Wirtshaus-Hits aus mehreren Jahrhunderten mit. Die Texte muss keiner auswendig kennen, sie werden serviert. Der Eintritt ist frei.Regenauer im Jungen Theater ForchheimAm Samstag, 24. Februar, tritt um 20 Uhr Bernd Regenauer mit seinem Programm "Erleuchtung Vol. 1 - Der Weg vom Erfolg" im Jungen Theater Forchheim, Kasernstraße 9, auf. Er verspricht ein Aufbau-Seminar zur Stärkung menschlicher Schwächen. Bernd Regenauer, Träger des Deutschen Kabarettpreises, rechnet in seinem neuen Kabarett-Solo mit Heilsverkündern, Optimierungs-Coaches, Mentaltrainern und allen, die auf dem Rücken einer verunsicherten Gesellschaft ihren Reibach machen wollen, ab. Wer könnte besser geeignet sein als Bernd Regenauers Kultfigur "Harald Nützel", wenn es darum geht, die Summe der Worte vom Baum der Erkenntnis prägnant zu einer zündenden Erfolgsberatung zusammenzufassen? Karten (22 Euro/ermäßigt 19) gibt es im FT-Servicepoint/Tabakladen Hocke, Hauptstraße 30 in Forchheim (Telefon 09191/60106) sowie auf tickets.infranken.de Bockbierfest mit Regnitzmusikanten in ForchheimNach 2017 veranstalten die Regnitzmusikanten am Samstag, 24. Februar, wieder ein Bockbierfest im Saalbau "Kronengarten" in Forchheim. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt vier Euro. Zum Ausschank kommen das Bockbier der Brauerei Josef Greif Forchheim und selbstverständlich auch andere alkoholische und alkoholfreie Getränke. Bürgermeister Franz Streit wird ein Fass Bockbier unter der tatkräftigen Mithilfe der Bierkönigin Carina II. anstechen. Gerne können Gäste auch ihre eigenen Brotzeiten mitbringen. Platz- und Tischreservierungen sind unter Telefon 0160/98495116 oder 09191/89155 möglich.Peter Vollmer im Fifty-Fifty ErlangenMit seinem brandneuen Live-Programm "Er hat die Hosen an - sie sagt ihm, welche" gastiert Kabarettist Peter Vollmer am kommenden Samstag ab 20 Uhr im Fifty-Fifty (Südliche Stadtmauerstraße 1, Erlangen). Mit im Gepäck hat er sein kürzlich erschienenes Buch "Wer den inneren Schweinehund besiegen will, muss die Sau rauslassen" (Bastei-Lübbe). Karten gibt es im Vorverkauf für 26,20 Euro, ermäßigt 20,20 Euro. Telefonische Bestellung unter 09131/24855 oder auf theaterfiftyfifty.reservix.de Chris Boettcher in Eggolsheim: Schluss mit frustig!Chris Boettcher bietet Musik-Kabarett, Comedy und Parodie. Bekannt ist er etwa durch seinen Wiesn-Hit "10 Meter geh" und Radio-Comedy-Serien über Jogi Löw, "Lothar und Franz" und viele andere. Er tritt am Sonntag, 25. Februar, um 20 Uhr mit seinem Programm "Schluss mit frustig" in der Eggerbach-Halle in Eggolsheim auf. Karten gibt es bei allen Verkaufsstellen des Fränkischen Tags sowie unter tickets.infran ken.de. Für Boettcher sind die Zeiten hart. Im Fernsehen nur noch Katastrophenmeldungen und auf Facebook nur noch selfie-süchtige Idioten. "Gefällt mir?" Ganz und gar nicht! Aber Frust hilft hier nicht weiter. Im Gegenteil. In diesem Zivilisationsschlamassel hilft nur der eiserne Vorsatz: "Schluss mit frustig!"Kammerorchester der Universität Bamberg beim Kulturpuls ForchheimAuch für die Freunde der klassischen Musik soll der Puls der Kultur im Kolpinghaus schlagen. Veranstaltet und organisiert von der Gesellschaft zur Förderung von Kultur in Forchheim tritt am Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr das Kammerorchester der Universität Bamberg in Forchheim auf. Das Konzert steht unter dem Titel "Arien, Tänze und Sinfonien". Unter dem großen Einheit stiftenden Bogen tonal komponierter Musik bringt der Abend Werke unterschiedlicher Gattungen aus den bedeutenden Epochen der abendländischen Musikgeschichte Barock, Klassik und Romantik. Neben zwei Sinfonien von Joseph Haydn und William Boyce stehen Arien von Johann Sebastian Bach, Franz Schubert und Felix Mendelssohn Bartholdy sowie höfische Tänze von Henry Purcell und Georg Friedrich Händel auf dem Programm.Das Kammerorchester der Universität Bamberg unter der Leitung von Michael Goldbach erfreut sich nicht nur in Forchheim großer Beliebtheit und sorgte bereits des Öfteren für musikalische Sternstunden. Eva-Maria Helbig, Sopran, ist eine gefragte Solistin für Kirchenkonzerte, Oratorien, Liederabende und Kammermusik. Dabei ist sie in der Musik vom Barock bis hin zur Moderne musikalisch zu Hause. Eintrittspreise: 15 Euro, ermäßigt 13, Vorverkauf 14/12.