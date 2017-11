Das Café im Pfarrheim St. Martin öffnet

Am ersten und zweiten Adventswochenende laden im Pfarrheim St. Martin selbstgebackene Kuchen, Kaffee und Glühwein zum Verweilen ein. Zudem werden im Basar handgestrickte Socken und Plätzchen sowie verschiedene Marmeladen, Konfitüren und Gelees - beispielsweise aus Brombeeren, Orangen, Quitten, Holunder und Johannisbeeren - und Chutneys aus Tomate oder Zucchini angeboten.



Die Besucher können sich zudem auf einen frisch vom Frauenbund zubereiteten Imbiss freuen: samstags (2. und 9. Dezember) gibt es als Mittagstisch einen "Räubertopf" und sonntags (3. und 10. Dezember) Sauerbraten mit Blaukraut und Kloß. Als vegetarische Alternative wird Käsenockerlsuppe mit Nussbrot angeboten.



Der Erlös aus Adventscafé und Basar kommt zu 100 Prozent sozialen Projekten im In-und Ausland zugute. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Organisation liegt in Händen des Katholischen Frauenbundes St. Martin in Forchheim. red