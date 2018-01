Das Berufliche Schulzentrum in Forchheim macht sich fit für die Digitalisierung

Im Eingangsbereich des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) in Forchheim sehen die Schüler gleich morgens auf einem großen Bildschirm, was heute in der Schule ansteht oder welche Stunden ausfallen. Dann geht es weiter in die Klassenzimmer. Dort liegen vor den Schülern nur noch selten Hefte mit Notizen, viel öfter tippen sie auf Laptops oder Tablets. Das BSZ möchte seine Schüler fit für die digitalen Anforderungen der Arbeitswelt machen. Doch das kostet viel Geld.Deshalb hat die Schule vom Landkreis Zuschüsse erhalten, um in die Bereiche Digitalisierung und Wirtschaft 4.0 zu investieren. Mit dem Geld wurden Projekte für den praktischen Unterricht umgesetzt. Fast 126 000 Euro hat die Schule zusätzlich zu ihrem normalen Haushalt bekommen.In welche Projekte die Schulleitung investiert hat und was Landrat Hermann Ulm (CSU) bei einem Rundgang durch die Schule zu den Neuerungen sagt, lesen Sie in einem ausführlichen inFranken-Plus Artikel unter www.infranken.de . Im Online-Artikel finden Sie zusätzlich viele Bilder von den neuen Projekten.Außerdem ist der Artikel in der gedruckten Version des Fränkischen Tags Forchheim vom 25. Januar zu finden.