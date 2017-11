Dachgeschoss in Dormitz gerät in Brand

Wegen eines Zimmerbrands mit Personengefahr in Dormitz ist am Freitag um 11.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert worden. Die Ortsfeuerwehr stellte beim Eintreffen am Einfamilienhaus eine starke Rauchentwicklung im Dachgeschoss fest. Eine Person erlitt eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht.



"Mit dem Atemschutz und der Wärmebildkamera wurde der Dachboden untersucht", informierte Feuerwehr Pressesprecher Florian Burkhardt. Am Kamin war eine undichte Stelle gefunden worden. Zum Einsatz ausgerückt waren die Feuerwehren Dormitz, Neunkirchen am Brand, Ebersbach, Rosenbach und Uttenreuth. Auch die Polizei und Rettungswagen waren vor Ort. Anschließend warteten die Wehren auf den Kaminkehrer, der den Kamin abnehmen muss.