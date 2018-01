Crash bei Hohenschwärz: drei Personen verletzt

Am Sonntagabend fuhr ein 65-jähriger Toyota-Fahrer zusammen mit seiner 62-jährigen Beifahrerin die Kreisstraße von Hohenschwärz in Richtung Staatsstraße und wollte dort nach links in Richtung Egloffstein abbiegen. Dabei übersah er eine 69-jährige Skoda-Fahrerin, die von Egloffstein kommend in Richtung Gräfenberg fahren wollte.



Trotz Ausweich- und Bremsversuch kam es zum Zusammenstoß, wodurch die drei Insassen leicht verletzt wurden. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.



Die Fahrbahn war bis etwa 21 Uhr komplett gesperrt. Mit vor Ort befanden sich die Feuerwehren Thuisbrunn und Egloffstein sowie der Kreisbauhof, wie die Polizei Ebermannstadt mitteilte.



Vom Schwelbrand zum Verkehrsunfall

Am frühen Sonntagabend war die Feuerwehr Thuisbrunn zusammen mit der Landkreisführung zunächst zu einem Schwelbrand nach Hohenschwärz alarmiert. Nach Erkundung des Einsatzleiters wurde die Einsatzstelle mittels Wärmebildkamera kontrolliert und das Gebäude mit dem Hochdrucklüfter belüftet.



Noch während der Aufräumarbeiten wurde die Feuerwehr laut ihrem Bericht durch die Leitstelle zud Verkehrsunfall an der Kreuzung Hohenschwärz alarmiert. Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr Egloffstein nachalarmiert, um eine Vollsperrung in Hammerbühl einzurichten. Ebenfalls wurde von den Feuerwehren die Einsatzstelle großräumig ausgeleuchtet und der Brandschutz sichergestellt sowie die Erstversorgung der Patienten in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst durchgeführt.



Nach Eintreffen des Abschleppdienstes wurde die Einsatzstelle gereinigt und ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen. Rund drei Stunden später konnten die Rettungskräfte die Einsatzstelle wieder verlassen.