Christian Weber geht für die FDP ins Rennen

In diesem Jahr wird Weber zusammen mit Sebastian Körber, Stefan Schick und Sebastian Platzek die FDP bei der Landtags- und Bezirkstagswahl im Stimmkreis Forchheim repräsentieren.



Christian Weber ist 29 Jahre alt, Familienvater, Polizist und Student der Verwaltungswissenschaften und stammt aus der Gemeinde Leutenbach am Fuße des Walberla. Politisch war er, wie er selbst mitteilt, aus beruflichen Gründen in der Vergangenheit meist nur im Hintergrund aktiv. Bekannt ist er als stellvertretender Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen in Forchheim.



Die Landtags- und Bezirkstagswahlen finden zusammen im Herbst 2018 statt. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.