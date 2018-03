Carport brennt in Schlaifhausen: 40.000 Euro Schaden

Die Photovoltaikanlage eines Anwesens in Schlaifhausen, welche auf dem Carport installiert war, fing offensichtlich aufgrund eines technischen Defekts am Freitagabend Feuer.



Durch den ausgebrochenen Brand wurde sowohl die Anlage als auch das Carport vollständig zerstört, teilt die Polizei mit. Das angrenzende Wohnhaus und auch das Wohnhaus des Nachbaranwesens wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.



Da anfangs noch kein Rettungswagen vor Ort war, übernahm ein Mitglied der Bergwacht Forchheim, das zufällig vorbei gekommen war, bis zu dessen Eintreffen des Rettungswagens die medizinische Bereitschaft.



Die alarmierten Feuerwehren aus Wiesenthau, Schlaifhausen, Leutenbach und Gosberg konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und größeren Schaden verhindern. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt etwa 40.000 Euro.