Bürgermeister kritisiert Entscheidung für Anbau ans Bürgerhaus

Die Jahresabschlussrede von Bürgermeister Gerd Zimmer (SPD) war infolge von Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten im Gremium kurz, knapp und nüchtern gehalten und verbreitete auch wenig vorweihnachtliche Stimmung.



"Es war ein sehr turbulentes Jahr 2017", sagte Zimmer. Mit einer sehr schwachen Personaldecke habe man viele Projekte in Angriff nehmen müssen. Man habe dennoch vieles voranbringen beziehungsweise beenden können. "Hierfür ein ganz dickes Lob an alle meine Mitarbeiter", sprach Zimmer.



Die Gemeinde Hausen sei 2017 von 3811 auf 3826 Einwohner gewachsen, davon waren 3026 in Hausen und 801 Einwohner in Wimmelbach gemeldet. Das Bauamt hatte in diesem Jahr 55 Baugesuche zu bearbeiten, 2016 waren es gerade einmal 18.



Die Hausener Schule besuchen 133 Kinder, davon 63 Jungen und 70 Mädchen verteilt auf sieben Klassen. In der Kita Lohe werden aktuell 50 Kinder im Kindergarten und zwölf in der Kinderkrippe betreut. In der Gemeinde seien aktuell ein Wahlbeamter (Bürgermeister), zwei Beamte (davon eine Teilzeitkraft), zehn Angestellte (darunter zwei Teilzeitkräfte), eine Auszubildende, ein Hausmeister, fünf Bauhofmitarbeiter und zwei Teilzeit beschäftigte Saisonarbeiter beschäftigt. Für den Abwasserzweckverband seien zwei Klärwerker tätig.



Die Finanzlage der Gemeinde lasse sich als positiv bezeichnen, die Pro-Kopf-Verschuldung liege bei 156 Euro. Sehr gut angenommen worden sei das kulturelle Angebot des Fränkischen Theatersommers, so dass der Gemeinderat beschlossen habe, die Veranstaltungsreihe 2018 fortzuführen.



Ganz besonders freute sich Zimmer über den Fakt, dass das von ihm bereits im Jahre 2014 beantragte Isek-Konzept (integrierte städtebauliche Entwicklung) nun gemeinsam weiterverfolgt werde. Der Waldkindergarten sei ein Projekt, welches kurz vor dem Abschluss stehe. Im März 2018 sei die Eröffnung geplant.



Einen Rüffel gab es für die Mehrheit der Gemeinderäte. "Leider kann die für März 2018 geplante Eröffnung einer neuen Kinderkrippe nicht umgesetzt werden. Der Gemeinderat hat sich statt eines Umbaus für den Anbau einer Kinderkrippe an das Bürgerhaus entschieden, so dass eine schnelle Bereitstellung von Krippenplätzen nicht mehr gewährleistet werden kann", kritisierte Zimmer. Ein Umbau wäre deutlich schneller gegangen, Der Bau einer neuen Kinderkrippe und der Neubau einer Mittagsbetreuung würden für das nächste Jahr in der Prioritätenliste ganz oben stehen. Sehr viel Magenschmerzen bereitet Zimmer die Sanierung der Mehrzweckhalle, des Rathauses und der Sportgaststätte. Die vorläufigen Schätzungen der Kosten liegen bei rund sieben Millionen Euro. Diese Investition müsse dringend angegangen werden, sagte Zimmer. Es werde bestimmt nicht einfach, die anstehenden Herausforderungen im nächsten Jahr zu meistern.