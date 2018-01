Bürgermeister dankt dem Hetzleser Büchereiteam

Bürgermeister Franz Schmidtlein (BHH) hatte zum Neujahrsempfang der Gemeinde Hetzles in die Räume der Feuerwehr eingeladen. "Während in vielen Ländern Not, Gewalt und Elend herrschen, möchte ich nur daran erinnern, welch hohes Gut es ist, in Frieden und Sicherheit leben zu können", mahnte Schmidtlein.



Als Projekte der Gemeinde für 2018 stehen die Erweiterung der Kinderkrippe, der gemeindliche Breitbandausbau sowie die Fertigstellung der Trinkwasserversorgung und Dorferneuerung in Honings an.



Einem guten Brauch folgend lud Schmidtlein Bürger ein, die sich in hervorragender Weise ehrenamtlich für die Gemeinschaft einsetzen. "In diesem Jahr würdigen wir das ehrenamtliche Engagement der zahlreichen Mitarbeiter der Bücherei", sagte Schmidtlein. Ein breit gefächertes Angebot an Büchern, Zeitschriften, Musik-CDs und DVDs stehen den Nutzern zur Verfügung. Wer die Statistik betrachtet, so Schmidtlein, werde feststellen, dass mit 7564 Entleihungen (2016) die Bücherei sehr gut angenommen werde.



Damit dies auch bewerkstelligt werden kann, steht ein eingespieltes Team bereit. Schmidtlein überreichte als Zeichen des Dankes an das Büchereiteam eine Urkunde und allen eine Gedenkmünze der Gemeinde. Sein Dank ging an: Michael Albert, Barbara Bayer, Anna Biermeier, Martina Biermeier, Manuela Bulla, Bianka Dawidovski, Steffi Falkner, Christine Frosch, Doris Mehl, Heike Meier, Nadine Raab, Luitgard Ranft, Monika Rubner, Gudrun Schmidtlein, Verena Schmidtlein, Sabine Schramm, Ingrid Thomsen, Conny Veltkamp, Lisa Wagner, Michaela Wagner, Sylvia Albert, Dirk Albert und Birgit Fadler.