Brauhaus-Durchfahrt in Forchheim ist wieder frei

Das Straßenverkehrsamt der Stadt Forchheim hat mitgeteilt, dass die Brauhaus-Durchfahrt zwischen Hornschuchallee und Paradeplatz wieder freigegeben ist. Seit den Bauarbeiten am Brauhaus-Areal war die Straße gesperrt . Der Verkehr passierte wurde während der Sperrung in beide Fahrtrichtungen durch die Engstelle am Waffengeschäft Höhnlein.Seit Mittwoch kann der Verkehr zwischen Marktplatz und Hornschuchallee nun wieder in getrennten Bahnen ablaufen kann: Der Verkehr aus der Hornschuchallee Richtung Paradeplatz fließt nun wieder per Einbahnregelung nach rechts durch die Brauhaus-Durchfahrt. Das gilt auch für die Linienbusse.Der Verkehrsfluss vom Marktplatz läuft ebenfalls nur in einer Richtung am Waffengeschäft Höhnlein vorbei Richtung Hornschuchallee. Die bisherigen Übergangsregelungen wurden aufgehoben, die neue Verkehrsführung ist entsprechend beschildert.