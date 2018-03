Brandmelder sorgen für mehr Fehlalarme

Mit der Jahreshauptversammlung eröffne man nun die Veranstaltungsreihe zum 150. Geburtstag der Feuerwehr Forchheim, sagte Vereinsvorsitzender Josua Flierl im Jahresbericht. Grundsätzlich lasse sich konstatieren, dass es im abgelaufenen Jahr wieder gelungen sei, die sich selbst gegebenen Leitlinien wie Mitgliedergewinnung, solide Finanzen, vielfältige Veranstaltungen wieder voll umzusetzen.



Die Mitgliederzahl steige stetig und betrage aktuell 518 Mitglieder. Der Veranstaltungskalender sei auch ohne das Jubiläumsjahr gut gefüllt. Zum Thema solide Finanzen sagte Flierl, dass die Feuerwehr Forchheim inzwischen zu einem kleinen "mittelständischen Unternehmen" gewachsen sei und Jahresumsätze im sechsstelligen Bereich verzeichne. Er sei froh, dass er mit Heinz Bedürftig einen Kassier an seiner Seite habe, der dieses Amt sehr sorgfältig und gewissenhaft ausfülle, denn die Haftungsrisiken für ehrenamtliche Vorstände seien hoch.



Viel Zeit und Engagement bedürfen auch die Thema Öffentlichkeitsarbeit und Social Media. Man sei mit der eigenen Feuerwehrfacebook-Seite und dem Instagram-Account gut vertreten. Am Tag der Jahreshauptversammlung sei auch die neue Homepage der Feuerwehr Forchheim online gegangen.



Stadtbrandinspektor Jürgen Mittermeier sagte in seinem Bericht, dass man mit 203 Einsätzen im abgelaufenen Jahr ein Einsatzjahr verzeichne, das in der Bandbreite der vergangenen Jahre liege. Die Brandeinsätze hätten sich unterteilt in einen Großbrand, drei Mittelbrände, neun Kleinbrände und neun Brände, die bei Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht gewesen waren. Hinzu sei eine Brandnachschau gekommen.

Im Bereich der technischen Hilfeleistungen seien elf Wasserschäden, zwei absturzgefährdete Personen, 35 Türöffnungen, eine Tierrettung, zweimal Freiwerden von gefährlichen Stoffen, zehn Verkehrsunfälle und drei Unwetterschäden abgearbeitet worden.



Des Weiteren seien 57 Fehlalarmierungen, 22 Sicherheitswachen und 37 sonstige Alarmierungen zu verzeichnen gewesen, bei denen beispielsweise der Einsatz der Feuerwehr nicht mehr erforderlich gewesen sei.



Bei der Zahl von 57 sehe man, dass die Fehlalarmierungen insgesamt weniger werden, es werde im Gegenzug aber festgestellt, dass sich Fehlalarmierungen in privaten Wohnungen häufen: Das sei darauf zurückzuführen, dass seit Ende 2017 alle Wohnungen mit Rauchmeldern ausgestattet sein müssen.



Bei Türöffnungen sei es besonders ärgerlich, wenn professionelle Dienstleister es nicht schaffen, im Fall eines Notrufs den bei ihnen hinterlegten Schlüssel mitzubringen und dann trotzdem die Feuerwehr gerufen werden müsse.



Auch im Jubiläumsjahr gibt es bei der Feuerwehr Forchheim eine ganze Reihe Beförderungen. Vom Feuerwehranwärter zum Feuerwehrmann wurden Moritz Fietzek, Maximilian Lohnert, Tobias Lukoschek und Martina Bergmann befördert. Bisher Feuerwehrmann, neu Oberfeuerwehrmann dürfen sich nun Florian Dietz, Matthias Röhling und Stephanie Schlund nennen. Vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann aufgestiegen stiegen sind Peter Adelmann, Markus Bergmann, Philipp Kestler, Georg Karl und Tobias Latzo.

Thomas Drummer darf sich im Jubiläumsjahr über die Beförderung zum Löschmeister freuen, und die Leistungen von Michael Dittrich und Roland Schmidt führten dazu, dass sie mit Wirkung der Jahreshauptversammlung zum Hauptlöschmeister ernannt wurden. Für ihr engagiertes Wirken wurden Konrad Hofstätter und Uwe Rothenbücher zum Oberbrandmeister ernannt.



Für 20 Jahre aktiven Dienst wurden Martin Gründl, Matthias Hoffmann und Karl-Heinz Pfeufer geehrt. Bereits seit 30 Jahren kämpft Uwe Rothenbücher gegen die Flammen und die Aktiven Franz Kestler, Johann Bergmann und Diethard Brandmeier wurden als leuchtende Vorbilder- für 40-jährigen aktiven Feuerwehrdienst geehrt.



Neben den Ehrungen für aktive Mitgliedschaft wurden auch langjährige passive Mitglieder und damit Förderer des Feuerwehrwesens geehrt. Ehrungen für 25-jährige Mitgliedschaft gingen an Gregor Scheller, Reinhold Müller, Hans Günther, Hans-Martin Blümlein, Jan Gruszka, Thomas Jungbauer, Ingrid und Hubert Oltsch, Josef Siebenhaar, Dietmar Stübel, Christian Waasner und Erwin Lang.



Für 40-jährige Mitgliedschaft gingen Ehrungen an Franz Kestler, Berthold Nagengast, Helmut Nagengast, Johann Bergmann, Erhard Kämpf, Norbert Kornfeld und Klemens Müller. Herbert Wetzel hält der Feuerwehr Forchheim bereits seit 50 Jahren die Treue. Auf 60-jährige Mitgliedschaft können Leonard Endres, Max Dreier und Wilhelm Kestler zurückblicken.