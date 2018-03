BMW kollidiert am Abzweig nach Kersbach mit Mazda

Viel Blechschaden und zwei Leichtverletzte hat ein doppelter Unfall am Mittwochabend bei Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) gefordert.



Eine BMW-Fahrerin war auf der Staatsstraße 2244 von Forchheim in Richtung Baiersdorf unterwegs. Sie wollte an der Abzweigung nach Kersbach nach links abbiegen, wobei sie einen entgegenkommenden Mazda übersah. Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte frontal mit dem BMW.



Während beide Fahrer mit leichten Verletzungen ausstiegen und sich außerhalb der Unfallwagen befanden, fuhr wenige Minuten später ein Smart-Fahrer in die Unfallstelle, welche er offenbar übersehen hatte. Der Kleinwagen rammte das Heck des Mazda. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Zwei Rettungswagen brachten die Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf 15.000 Euro. Die Feuerwehr aus Baiersdorf sicherte die Unfallstelle ab und nahm Betriebsstoffe auf.