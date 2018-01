Bischof und Küster entpuppen sich als Rocker

Welche turbulente Geschichte sich aus einem erholsamen Fußbad entwickeln kann, zeigt die Theatergruppe Heroldsbach im Januar in dem Lustspiel in drei Akten von Regina Rösch. Denn mitten in ein solches Fußbad der Ehemänner Hans-Peter und Ernst-Wolfgang platzt die Nachricht, dass ein neuer Nachbar in das renovierungsbedürftige Nachbarhaus einzieht.



Hierbei soll es sich um eine angesehene Person des öffentlichen Lebens handeln, die Herren Bischof und Küster. Aber dann kommt alles ganz anders. Als die Dorfgemeinschaft singend bereitsteht, um die hohen geistlichen Vertreter gebührend zu empfangen, fahren auf einmal zwei Rocker vor. Es handelt sich nämlich um eine Verwechslung.



Die beiden Herren entpuppen sich als Friedhelm Bischoff und Klaus Küster - zwei Freizeitrocker. Ab diesem Tag wird alles anders in der sonst so ruhigen Dorfgemeinschaft. Die beiden Rocker machen die Nacht zum Tag und kommen auch bei den Damen der Dorfgemeinschaft gut an. Im Gegensatz zu ihren Ehemännern haben die Rocker nämlich noch Feuer im Hintern.



Richtig Fahrt nimmt das Stück auf, als die Frauen den Rockern - während der Abwesenheit ihrer Ehemänner - einen nächtlichen Besuch abstatten. Zu allem Übel hängen am Kirchweihbaum im Dorf am nächsten Tag auch noch Damenunterhosen. Sind es die Unterhosen der Ehefrauen, die nach einem nächtlichen Schäferstündchen von den Rockern dort aufgehängt wurden, oder ist es die Reizwäsche einer heimlichen Affäre der beiden Ehemänner, die Hans-Peter und Ernst-Wolfgang in ihrem Vollrausch dort quasi als Trophäe hinterlassen haben? Fragen über Fragen.



Auch in diesem Jahr stehen bekannte Gesichter auf der Bühne der Hirtenbachhalle Heroldsbach, aber auch ein paar Schauspieler, die zum ersten Mal das Ensemble ergänzen. Im Vorfeld wird das 20-minütige Theaterstück "Feuer marsch" der Jugendtheatergruppe zu sehen sein.



Gespielt wird am 6. und 7. Januar sowie am 12., 13., 14., 19. und 20. Januar. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Sparkasse Heroldsbach für acht Euro sowie an der Abendkasse.