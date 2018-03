Biker stürzt am Hausener Kreisel und muss in Klinik behandelt werden

Gestern Nachmittag ist ein 60-jähriger Motorradfahrer am Hausener Kreisel aus eigenem Verschulden gestürzt. Der Kraftradfahrer war Teil einer Motorradgruppe, die von Burk kommend, am Brothaus in Richtung Autobahnauffahrt Forchheim-Süd fahren wollte. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr beschleunigte der 60-Jährige seine 175 PS starke Maschine zu stark, woraufhin sich das Vorderrad hob und er die Kontrolle verlor, berichtet die Forchheimer Polizei.



Fahrer wurde in Uni-Klinik Erlangen behandelt

Der 60-Jährige stürzte schließlich alleinbeteiligt und zog sich hierbei mittelschwere Verletzungen zu. Der aus Erlangen stammende Fahrer wurde mit dem BRK in die Uni-Klinik Erlangen verbracht und dort stationär aufgenommen.



Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Kraftrad entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. Zusätzlich wurde bei dem Sturz noch ein Leitpfosten beschädigt.