Bewirbt sich Forchheim für die Landesgartenschau 2024?

Viele Fragen bezüglich einer möglichen Bewerbung um die Landesgartenschau standen im Fokus der jüngsten Sitzung des Forchheimer Stadtrats.Wie kann die Veranstaltung nachhaltig wirken? Wie kann sie finanziell gestemmt werden?Fragen, die in während zweier Sitzungen (13. und 21. März) besprochen werden sollen.Was in der Sitzung am Dienstag besprochen wurde, lesen Sie im InFrankenPlus-Artikel hier oder am Freitag in der Print-Ausgabe des Fränkischen Tags Forchheim.Einen Masterplan zur Bewerbung, den Bauamtschef René Franz als "sportliche und spannende Aufgabe" beschreibt, müsste bis 29. Juni erledigt sein. Dann könnte die Landesgartenschau schon 2024 in Forchheim stattfinden.