Berufskraftfahrer-Prüfung fand in Dietzhof statt - "Mehr als nur am Steuer zu sitzen"

In Dietzhof haben diesen Woche 18 junge Menschen aus ganz Oberfranken ihre IHK-Ausbildungsprüfung zum Berufskraftfahrer abgelegt. Wer Lkw- oder Busfahrer werden möchte, der kann eine duale Berufsausbildung machen. Ihre dreijährige Ausbildung konnten die oberfränkischen Azubis nun im Landkreis Forchheim erfolgreich abschließen. Die fünf fahrpraktischen Übungen, bei denen die Prüflinge einen 40-Tonner samt Anhänger manövrieren mussten, und die Werkstatt-Aufgaben fanden heuer erstmals auf dem Firmengelände in Dietzhof statt.Bereits Anfang der Woche mussten die Anwärter einen Lieferauftrag unter realistischen Bedingungen auf der Straße erfüllen. Jeder Prüfling musste innerhalb einer Stunde Ziele in Bamberg oder Forchheim anfahren. "Die größten Herausforderungen für Berufskraftfahrer sind in meinen Augen sehr enge Straßen, Einmündungen, Parkbuchten oder Abladerampen, in die ich fahren muss", findet Simon Hein. Der 23-Jährige wird bei einer Kalk-Firma in Azendorf (Gemeinde Kasendorf im Landkreis Kulmbach) ausgebildet.Was bei der Prüfung von den jungen Menschen abverlangt wird und warum Berufskraftfahrer mehr können müssen, als nur am Steuer zu sitzen, lesen Sie hier im inFrankenPLUS-Artikel