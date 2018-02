Bei glatter Straße von der Fahrbahn abgekommen

Eine 57-Jährige ist am Freitagmorgen auf der Ortsdurchgangsstraße von Pettensiedel in südlicher Richtung gefahren. Auf eisglatter Fahrbahn kam sie in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte schließlich am linken Fahrbahnrand frontal gegen einen Holzmast. Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich die Fahrzeugführerin leicht, es entstand Sachschaden von ca. 12.000 Euro.