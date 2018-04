Bauplan für Kindergarten-Erweiterung ist genehmigt

Der Bauplan ist mittlerweile vom Gemeinderat verabschiedet und vom Landratsamt Forchheim genehmigt worden.



Jetzt berief Bürgermeister Markus Grüner (CSU) nochmals eine um zwei Wochen vorgezogene Sondersitzung des Gemeinderates ein. Im Rahmen des Förderantragsverfahrens will die Bezirksregierung von Oberfranken den ausführlichen Beschluss des Bedarfsfeststellungsverfahrens sehen. Die Obertrubacher hoffen, dass die Zustimmung aus Bayreuth nach Ostern erfolgt. Nächster Schritt wäre dann die Ausschreibung des Projektes mit einem Baubeginn voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte.



Des Weiteren stimmte der Gemeinderat der Einstellung einer Praktikantin in der Grundschule in Bärnfels durch den Freundeskreis der Schule zu. Die Praktikantin wird hier das erforderliche Jahr für die Ausbildung als Erzieherin absolvieren und im Rahmen des Unterrichts wie der Mittagsbetreuung wirken. Die Gemeinde bezahlt dafür die Aufwandsentscheidung.



Im Übrigen sollen jetzt die Arbeiten zur Kanalsanierung in der Trubachtalstraße von Obertrubach beginnen, wie Bürgermeister Grüner informierte.



Geduld verlangt die geplante Dorferneuerung von Wolfsberg. Voraussetzung für den Beginn ist die Verlegung der Trubach. Dazu hat jetzt auch die Fischereifachberatung für die Verlegung des Baches eine aufwendige Stellungnahme abgegeben. Erst wenn alle Behörden gehört sind, wird das Amt für ländliche Entwicklung die erforderlichen Fördergelder freigeben.