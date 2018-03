Bamberger legt in Baiersdorf falschen Gang ein

Ein 75-jähriger Bamberger stand in der Industriestraße mit seinem BMW auf der Linksabbiegespur und wartete an der Ampel auf Grünlicht, damit er in die Jahnstraße einbiegen konnte. Als es endlich soweit war, legte der Bamberger vermeintlich den ersten Gang ein und gab Gas. Allerdings hatte er versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt.



Mit einem Rumms wurde die Fahrt durch einen dahinterstehenden Audi gestoppt. Der angerichtete Schaden hielt sich laut Polizeiinspektion Erlangen-Land mit circa 150 Euro noch in Grenzen.

Allerdings wird gegen den Unfallverursacher ein Bußgeldverfahren eingeleitet.