Autokontrolle in Forchheim: 17-Jähriger versteckt Drogen im Hosenbein

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Äußeren Nürnberger Straße in Forchheim haben Polizisten am Montagabend geringe Marihuana-Reste auf der Rücksitzbank eines Pkws festgestellt. Die darauffolgende Durchsuchung des Fahrzeuges brachte noch eine größere Menge des Rauschmittels zum Vorschein. Die Beamten fanden circa drei Gramm Marihuana, die in einer "Aluplombe" verpackt waren, unter dem Beifahrersitz, berichtet die Polizei Forchheim.



Zunächst leugneten alle vier Fahrzeuginsassen. Schließlich gab der 17-jährige Beifahrer zu, Besitzer des Marihuanas zu sein und gestand gleichzeitig noch mehr davon in seinem Hosenbein versteckt zu haben. Dort fanden die Beamten nochmals circa 3,5 Gramm des Rauschmittels.



19-jähriger Fahrer konsumierte am Vortag

Da zusätzlich der 19-jährige Fahrzeugführer einräumte, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben, wurde bei diesem eine Blutentnahme im Klinikum Forchheim durchgeführt. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurden seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun, wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, ein Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld. Außerdem hat er mit weiteren fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Gegen den 17-jährigen Beifahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt eingeleitet.