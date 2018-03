Autodiebe stehlen VW-Bus aus Carport in Reuth

An dem Fahrzeug waren die Kennzeichen FO-AC 7208 angebracht. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.



Die Täter entwendeten in der Zeit zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 6.15 Uhr, das Auto aus einem Carport in der Rotbrunnenstraße. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen VW T4 California. Der Wagen hatte einen Zeitwert von rund 25.000 Euro.



Die Kripo Bamberg fragt:

Wer hat den silbernen VW T4 California nach Dienstag, 22 Uhr, noch gesehen? Wem sind in der Nacht zum Mittwoch, insbesondere in der Rotbrunnenstraße, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Autodiebstahl stehen könnten?



Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 zu melden.