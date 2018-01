Forchheim vor 2 Stunden

Feuer

Autobrand in Forchheim: Feuerwehr musste brennenden Pkw löschen

Ein Pkw hat am Samstagabend in der Mayer-Franken-Straße in Forchheim lichterlohgebrannt. Warum das Fahrzeug Feuer fing, ist bislang noch unklar.