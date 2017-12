Ausgestellte Bilder sind so vielseitig wie die Fotografen

Man nehme sechs motivierte Fotografen, 81 Fotos, Mut und Organisationstalent und einen geeigneten Raum - fertig ist die erste Ausstellung des Foto-Forums Forchheim, kurz "FoFoFo". Das Forum wurde vor knapp einem Jahr gegründet von ambitionierten Fotografinnen und Fotografen aus der Umgebung.



Mehr als 120 Interessierte strömten zur Eröffnung in den ersten Stock über der Firma Lagermeister in der Hauptstraße 7.



Die ausgestellten Bilder sind so vielseitig wie die Fotografen. Der Kersbacher Sepp Martin hat moderne Architektur in Szene gesetzt. Auffällig sind die symmetrischen Linien sowohl der Eingangshalle der VW-Autostadt in Wolfsburg als auch der Glasfassaden in einem Geschäftsviertel in Paris. Die klaren, flächigen Farben erinnern an die Kompositionen von Piet Mondrian. Personen kommen auf den Bildern nicht vor oder sind nebensächlich.



Ebenfalls menschenleer sind die 17 Bilder von Daniel Preußner, der fünf Wochen lang durch Forchheim gestreift ist, um gemäß dem städtischen Slogan "fränkisch modern mit altem Kern" einen Mix aus Altem und Neuem zu zeigen. Der Bamberger Fotograf möchte den Blick führen auf Ausschnitte, keine Monumentalansichten. Die schön geschwungenen silbernen Beschläge der Rathaustür finden ebenso Beachtung wie die kantige, reflektierende Fassade des Medical-Valley-Centers. Preußner, der Mitglied des Vereins Lichtwerkstatt Bamberg ist, freut sich über die gute Resonanz in Forchheim. In Bamberg sei das Publikum schon gesättigt und die jährlich stattfindende Ausstellung der Lichtwerkstatt sei etabliert.



In U-Bahn-Stationen

Gisela Steinlein hat sich frühmorgens in Berlin in den U-Bahn-Stationen umgesehen, als das Sturmtief "Herwat" gerade über Norddeutschland fegte. Sie hat sich besonders für die Lichtführung in den Stationen interessiert. Die U-Bahn-Station Wittenbergplatz besteht aus einem alten Teil, der mit historischen Leuchten ausgestattet ist, und einem neuen Teil, der mit Neonlicht beleuchtet ist. Die Wandkacheln in der Station reflektieren das Licht.



Die Fotografin lobt die disziplinierende Wirkung des Forums. Eigentlich habe man immer das Gefühl, man habe nicht die Zeit für so etwas. Doch für die Ausstellung mussten Fotos her, daher habe sie sich die Zeit genommen, so Steinlein.



Jürgen Zeitler wiederum fotografiert gerne Menschen. In einer Serie sieht man eine Frau im Käfer mit Petticoat sitzen mit Sneakern an den Füßen - die 50er Jahre lassen grüßen.



Kai Rogler hat sich in Namibia umgesehen und hervorragende Landschaftsaufnahmen mitgebracht. Ein Kalender mit namibischen Schönheiten ist käuflich zu erwerben für zehn Euro. Die Hälfte des Verkaufserlöses geht an die Namibia-Kinderhilfe. Das Modell Martha Iitana aus Windhoek vergab bei der Ausstellungseröffnung Autogramme.



Ulli Raab stellt aus

Ulli Raab, Vorsitzende des Jungen Theaters, stellt ebenfalls ein Bild aus - vom Zirkart-Festival, welches im September 2018 zum dritten Mal in Forchheim stattfinden wird.



In ihrer Begrüßung dankte Gisela Steinlein der Neder-Brauerei für die flüssige Unterstützung und dem Ehepaar Karl und Brigitte Hallmann für die Zurverfügungstellung der Räume. Die Ausstellung soll ermutigen zum Mitmachen, sagte Steinlein. Ziel der Gemeinschaft sei die Förderung der künstlerischen Fotografie, Auftritte bei Kulturveranstaltungen und Anlaufpunkt für fotografieinteressierte Bürger in der Region. Der Chorleiter des Liedervereins Forchheim, Alexander Ezhelev, begleitete auf dem Klavier.



Die Ausstellung ist geöffnet von Montag bis Samstag von 17 bis 20 Uhr, Sonntag 14 bis 20 Uhr vom 1. bis 22. Dezember. Der Eintritt ist frei. Spenden sind gerne gesehen.