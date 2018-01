Auftragsvergaben mit jeweils 7:6 zeigen die Zerrissenheit

Die Sanierung des Rathauses mit einem Bauvolumen von circa 300.000 Euro schreitet zügig voran. Für einen weiteren Abschnitt wurden die Auftragsvergaben an vorwiegend regionale Betriebe beschlossen. 133.000 Euro für Tischlerarbeiten, Mauerwerksabdichtung, Rohbauarbeiten, Blitzschutz und Putz- und Stuckarbeiten wurden vergeben.



Die Arbeiten für die Innen- und Außentüren wurden als Paket ausgeschrieben. Die Firma Wetzel aus Forchheim ist günstigster Anbieter mit 16.007 Euro. Die Hydrophobierung/ Mauerwerksabdichtung führt die Firma "Isotek" Henry Köhler (Wendelstein) zum Preis von 25.796 Euro aus. Das günstigste Angebot für die Rohbauarbeiten gab das Bauunternehmen Richard Ismaier (Hausen) mit 58.031 Euro ab. Den Blitzschutz übernimmt die Firma Roth (Weilersbach) zum Angebotspreis von 4762 Euro. Mit der Erledigung der Putz- und Stuckarbeiten wurde die Firma Neller (Hallstadt) mit 28.405 Euro beauftragt.



Bei der Beschlussfassung der einzelnen Gewerke zeigte sich die Zerrissenheit im Gemeinderat Kleinsendelbach. Bürgermeisterin Gertrud Werner (UWG) hatte zuvor den Antrag auf namentliche Abstimmung gestellt, denn alle Gewerke wurden nur mit 7:6 Stimmen beschlossen.



Dem Hinweis der Bürgermeisterin, ob man nicht im Zuge der Sanierung auch die Toiletten, die sich in einem desolaten Zustand befinden, erneuern sollte, blieb ohne Resonanz. Es wäre schon sinnvoll, meinte Armin Fuchs (UWK) , wenn im Zuge der Sanierung eine Erneuerung der Sanitäranlagen erfolgen würde, da die Pfadfinder und einige Vereine regelmäßig Räume im Rathaus nutzen.



Die Verwaltung wird beauftragt, Kosten für eine neue WC Anlage zu ermitteln.



Einstimmig bestätigte das Gremium als Feuerwehrkommandanten Jochen Dressel und Stellvertreter Florian Burkhardt.



Der Antrag auf Umwidmung der Kreisstraße in Schellenberg in eine Tempo-30-Zone wurde vom Landratsamt Forchheim abgelehnt.