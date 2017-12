Aufseßer Bürgermeister erstattet Anzeige gegen Braumeister

Ein Kinderspielplatz ist der Stein des Anstoßes beziehungsweise das Corpus Delicti des heftigen Streits zwischen Braumeister Jörg Reichold von der gleichnamigen Brauerei Reichold und Bürgermeister Ludwig Bäuerlein (CSU) und den Gemeinderäten der Gemeinde Aufseß im Kreis Bayreuth.



Der Kinderspielplatz in Hochstahl liegt unmittelbar hinter dem Brauereigasthof Reichold auf Gemeindegrund, auf dem Jörg Reichold für seine Familie ein Wohnhaus bauen will. Die Gemeinde will ihm dafür aber den Grund, auf dem sich der Kinderspielplatz der Gemeinde und darunter der Feuerlöschbehälter befindet, nicht verkaufen.



So jedenfalls lautet der Beschluss des Gemeinderats, der während der letzten nichtöffentlichen Sitzung gefasst wurde. Inzwischen ist der Streit zwischen Bäuerlein und Reichold eskaliert.



Ludwig Bäuerlein bestätigte nach der Bürgerversammlung im Aufseßer Gemeindeteil Zochenreuth, dass er Jörg Reichold wegen Bedrohung angezeigt habe. Einzelheiten seiner Strafanzeige nannte Bäuerlein mit Blick auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht.



Jörg Reichold bestätigt, dass ihn Bäuerlein angezeigt habe. Er weist jedoch entschieden zurück, dass er den Bürgermeister Bäuerlein bedroht habe oder gar erschießen haben wolle.