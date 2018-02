Auch Faschingsveranstaltungen bleiben in Hiltpoltsteiner Turnhalle möglich

Die Grundschule samt Turnhalle wird saniert und auf den neuesten brandschutztechnischen Stand gebracht. Die Fördermittel dazu wurden bewilligt. Nun ging es in die Detailplanung zur Turnhalle.



Neben den Brandschutzmeldern und den sanitären Leitungen und Elektroinstallationen interessierte die Marktgemeinderäte vor allem die Hausfassade und der Fußboden der Turnhalle. Die Außenfassade des Sportgebäudes wird verklinkert.



Bürgermeisterin Gisela Bauer (FW) wollte alle Bedenken beiseite geräumt wissen, sollte ein Ball von dem neben der Turnhalle gelegenen Sportplatz scharf in Richtung Fassade oder Fenster geschossen werden. Eine Delle oder sonstige Beschädigung sollte vermieden werden. Das Planungsbüro Stefan Baptistella konnte versichern, dass weder Fenster noch Fassade beeinträchtigt würden.



Schon in den Vorbesprechungen war der Fußboden der Sporthalle Thema bei den Räten. Das Problem ist, dass ein normaler Sporthallenboden nicht für jeden Schuh geeignet ist. Mit Stöckelschuhen oder den berühmten Pfennigabsätzen brauche man auf dem Hallenboden nicht zu laufen. Das würde zu Druckspuren im Bodenbelag führen.



Da die Turnhalle jedoch auch für andere Veranstaltungen genutzt würde, müsse damit gerechnet werden, dass die Bürger keine Sportschuhe tragen. Nun entschied sich der Rat jedoch für den typischen Turnhallenboden und will einen rollbaren, leicht zu verlegenden Fußboden einlegen, um andere Veranstaltungen wie eine Bürgerversammlung oder die Faschingsfeier dort abhalten zu können.