Asphalt kann man nicht essen

Die "erhoffte Entlastung" in Gosberg wird 65 Prozent betragen, weiß CSU-Kreisrat Nöth. 65 Autos käme der Wahrheit näher. Die "erhofften" Ergebnisse der CSU bei der Wahl blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück, auch im Landkreis Forchheim. Mir drängt sich das Bild der untergehenden Sonne auf.



Wenn die CSU mit "Landschaftstötern" in die Landtagswahl 2018 zieht, zeigt das, dass sie lern- und umdenk-resistent handeln will und eigenes Scheitern in Kauf nimmt. Wenn Kinder und Enkel um Brot bitten, werden sie dann einen Stein oder ein Stück Asphalt erhalten?



Erst wenn der letzte Quadratmeter im unteren Wiesenttal versiegelt ist, werdet Ihr merken, dass man Asphalt nicht essen kann. Man kann auch ohne Schaden klüger werden und aus den Fehlern anderer lernen. Realistisch sind nicht die Träume der Entlastung, sondern die Alpträume einer gefühlt ewigen Großbaustelle und einer unwiederbringlich verunstalteten Landschaft.



Alfons Eger

Gosberg