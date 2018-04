ASB-Rettungswagen in Kirchehrenbach stationiert

Seit dem 1. April werden die Menschen in und um Kirchehrenbach besser versorgt sein: Der Arbeiter-Samariter-Bund hat ab diesem Tag einen Rettungswagen in der Leutenbacher Straße 41, dem ehemaligen Feuerwehr- und THW-Gebäude (Technisches Hilfswerk) stationiert. Der Stellplatz wird montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr besetzt sein, samstags, sonntags und an Feiertagen von 9 Uhr bis 21 Uhr.



Der ASB hat hierfür einen neuen Rettungswagen erhalten und schafft an dem Standort vier neue Vollzeit-Arbeitsplätze. Zudem wird das Team von ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt.



Der Stellplatz war im Jahr 2017 nach einem Bedarfsgutachten des Innenministeriums vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Bamberg-Forchheim ausgeschrieben worden. Der ASB hatte sich mit seinem Angebot gegen die Mitbewerber durchgesetzt. Die offizielle Einweihung des Stellplatzes findet am Sonntag, 29. April, statt. Dabei wird es neben einer Fahrzeugausstellung unter anderem auch ein Kinderprogramm geben.