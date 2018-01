Arabische Träume und Bürger-Ideen für Obertrubach

Einen tiefen Einblick in die vielseitige Arbeit aktiver Bürger in der Gemeinde Obertrubach erhielten die über 200 Gästen im voll besetzten Saal des Bildungshauses in Obertrubach. Den aufschlussreichen Beitrag dazu lieferte der Narrenkübel Schwarz Weiß Gößweinstein bei der Prunksitzung.



Die Faschingsgesellschaft tritt hier seit Jahren auf und lieferte fünf Stunden beste Unterhaltung: ein anspruchsvolles Programm, gewürzt mit Darbietungen von ideenreichen Schauspielern.



Die Bürgerwerkstatt von Obertrubach tagte auf der Bühne und entwickelte Ideen für die Gemeinde. Ein Gemeindechef "Markus Grüner" (Stephan Dresel) strotzte vor Selbstbewusstsein und Selbsteinbildung, saß dabei die Probleme seiner Mitstreiter bestens aus. Dazu kam ein "Bernd Reichel" (Max Sebald), der seine Verwandtschaft im Hundsdorfer Weg nicht vergaß und die Straße gleich wie den Hienberg ausbauen wollte. "Thomas Laitsch" (Michael Stenglein) als Koordinator des künftigen Dorfladens hatte seine Probleme mit der Belieferung, wobei Autos und Häuser zerstört werden.



"Heike Habermann" (Nadja Urschlechter) wurde nicht müde zu erklären, warum warm-weiße Beleuchtung für Umwelt, zum Wohlbefinden und zum Schlafen einfach besser für die Bewohner von Bärnfels ist. Und Gemeinderat "Richard Grüner" (Franz Macht) hörte schon den tiefen, mächtigen Klang der neuen Glocke, die im Rahmen der Dorferneuerung für Wolfsberg geplant ist, von Bamberg bis Rom erklingen.



Auf dem Tisch stand noch ein Minimuster. "Roland Wölfel" (Holger Kade), kompetentester Chef der besten Beratungsfirma und maßgeblich engagiert in der Bürgerwerkstatt, schwärmte von einem Terrorismusgutachten. Er meinte ein Tourismusgutachten und regte die Ewige Anbetung in Obertrubach gleich wöchentlich über das ganze Jahr an.



Zur Demonstration, wie schön das alles sein könnte, trug er gleich ein Kreuz voran. Es konnte beleuchtet werden. "Oberzündler Hans Bauer" (Bernhard Bauernschmidt), normal der Macher für die Lichter zur Ewigen Anbetung, schaltete dazu die elektrische Beleuchtung des Kreuzes an. Pech nur, dass ein Kurzschluss die Begeisterung von "Wölfel" trübte und ihn auf die Bretter niederwarf.



Dazwischen immer wieder der Bürgermeister, der die vielen Anregungen gekonnt umschiffte und ihnen äußerst skeptisch gegenüber stand.



Bei aller Gaudi kam dann eine seriöse Ehrung, für die der Narrenkübel jedes Jahr eine Person oder einen Verein auswählt. Ihr Präsident Stephan Dresel zeichnete im Beisein des Prinzenpaares Markus III. und Martina II. die Jugendblaskapelle St. Laurentius Obertrubach aus. Ein Verein, der beispielhaft Jugendliche von klein auf integriert und nicht mehr aus dem Gesellschaftsleben des Dorfes wegzudenken ist. Wesentlichen Anteil daran hat Bernd Reichel. Die Vorsitzende Kerstin Hofmann und ihre Stellvertreterin Laura Treiber nahmen die entsprechenden Urkunde und den "Burgwolf", eine Nachbildung aus dem Obertrubacher Wappen, entgegen.