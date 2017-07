Annafest 2017: Bierkeller, Parken und Programm

Alla Dooch Annafest!





Wer ist Anna?





Was kostet das Bier auf dem Annafest 2017?





Annafest 2017: Das Programm





Welche Bierkeller gibt es auf dem Annafest 2017?





Anfahrt und Parkmöglichkeiten beim Annafest 2017





Die Annafest-App



Alla Dooch Annafest ! In uriger Atmosphäre feiern die Forchheimer elf Tage und elf Nächte auf 23 Kellern im Eichenwald. Live-Musik von sechs Musikbühnen sorgt für die passende Stimmung. Neben frisch gezapftem Bier versorgen die Wirte ihre Gäste natürlich auch mit kulinarischen Köstlichkeiten. Und wie bei jedem traditionellen fränkischen Volksfest dürfen auch beim Annafest Fahrgeschäfte und Festumzug nicht fehlen. Alles Wissenswerte über das Annafest damals und heute lesen Sie hier."Alla Dooch Annafest!" hört man es freudig von den Besuchern des Volksfestes rufen. Dieser Schlachtruf der Forchheimer entstand laut der Annafest-Homepage , vor etwa 40 Jahren. Als ein Besucher am frühen Morgen des 3. August 1976 vom Kellerwald in Richtung Stadt schwankte, soll er - noch voller Euphorie der vergangenen Nacht - "Annafest alla Dooch Annafest" durch die Straßen gerufen haben. 17 Jahre blieb der Slogan ungekannt, bis er ihn einem Freund erzählte. Dieser war begeistert von der Idee, ein T-Shirt mit dem Annafest-Slogan zu entwerfen.In diesem Jahr können Annafestfans das 25. Annafest T-Shirt kaufen. Anlässlich dieser runden Zahl erscheint das Logo im Retro-Look. "Gut... Besser... Annafest" ist das Motto des Annafests 2017.Wie viele Volksfeste begründet sich auch die Tradition des Annafests in einem kirchlichen Brauch. Bereits von Jahrhunderten wurde die heilige Anna, die Mutter Marias, verehrt. Zu ihrem Namenstag am 26. Juli begannen die Forchheimer jedes Jahr eine Wallfahrt zum Annakirchlein nach Unterweilersbach, um dort die Heilige Anna zu ehren. Auf dem Rückweg machten die Pilger Rast im Kellerwald, um sich bei einer deftigen Malhzeit und kühlem Bier zu stärken.Im 19. Jahrhundert entwickelte sich dann aus dem Hauptschießen der Schützengesellschaft - das ebenfalls am Namenstag der Heiligen Anna abgehalten wurde - das Annafest im Kellerwald in Forchheim.Im vergangenen Jahr lag der Bierpreis für eine Maß bei etwa acht Euro. Auf dem Schützenkeller wird die Brauerei Greif die Maß in diesem Jahr für 8,50 Euro verkaufen. Der Weiss-Taube Keller verkauft sein "Täubla"-Bier für 8,30 Euro.Offiziell eröffnet Oberbürgermeister Uwe Kirschstein das Annafest 2017 mit dem traditionellen Bieranstich auf dem Schindlerkeller am Freitag den 21. Juli um 17 Uhr. Am Samstag folgt der nächste wichtige Programmpunkt. Der Annafestzug startet um 15.30 Uhr auf dem Rathausplatz, um den Weg auf den Kellerberg anzutreten. Dem Festzug schließen sich auch in diesem Jahr zahlreiche Blaskapellen, Schützen, verschiedene Vereine und Innungen an.Am Dienstag und Donnerstag ist jeweils von 13 bis 18 Uhr Kindertag. An den Fahrgeschäften gibt es an diesen beiden Tagen Ermäßigungen. Der Mittwoch hat in Forchheim eine wichtige Tradition, denn Annafest-Mittwoch gilt in hier als Feiertag. Viele Arbeitgeber verbringen den Nachmittag mit ihren Mitarbeitern auf dem Keller. Die Geschäfte in der Innenstadt sind an diesem Tag ab 12 Uhr geschlossen.Besucher können ihr Bier in diesem Jahr auf insgesamt 23 Kellern genießen. Zur Außwahl stehen die zehn oberen und die dreizehn unteren Keller. Die Tore des Gottla-Kellers bleiben in diesem Jahr geschlossen.Während einige Keller die gesamte Saison zu Bier und regionalen Köstlichkeiten einladen, öffnen andere extra für das Annafest. Reservieren können Sie unter folgenden Telefonnummern:Die 10 oberen Keller:Schützenkeller 0177 7543551Blümleins Keller 09191 60349Neder Keller 09191 2885Schwanen-Keller 0176 84073575Hofmann's Keller 0172 3206130Weiss-Tauben-Keller 0171 5251100Eichhorn-Keller 09191 60626Stäffala-Keller 0171 6220875Glocken-Keller 09191 14035Schlößla Keller 0176 43066637Die unteren 13 Keller:Nürnberger-Tor-Keller 0160 2123756Schindler-Keller 09191 727521Greif-Keller 09191 727920Schäffbräu-Keller 0160 2123756Hebendanz-Keller 0160 90251346Mahrs Bräu Keller 0160 3005730Fritz-Schneider-Keller 0160 2123756Rappen-Keller 09191 704756Winterbauer-Keller 0152 28713305Schaufel-Keller 09191 66582Fässla-Keller 0160 2123756Kaiser-Keller 0160 2123756Brauwastl-Keller 09191 340704Hier finden Sie den Kellerplan zum Annafest 2017 Das Annafest 2017 findet wie jedes Jahr auf den über 20 Kellern im Forchheimer Eichenwald statt. Mit dem Auto erreichen Sie Forchheim über die A73. In unmittelbarer Nähe des Annafestes wird er schwer werden einen Parkplatz zu finden. Deshalb empfiehlt es sich das Auto in einem der zwei Parkhäuser in der Bambergerstraße 9 und auf dem Paradeplatz oder auf dem Park and Ride Parkplatz "Forchheim Süd" in der Boschstraße abzustellen. Einen Überblick über alle Parkmöglichkeiten finden Sie in dem Parkflyer für Forchheim Wer auf dem Annafest die ein oder andere Maß des Forchheimer Bieres trinken möchte, sollte ohnehin mit öffentlichen Verkehrsmitteln Anreisen. Mit der S-Bahn und Regionalbahn ist Forchheim über Bamberg oder Nürnberg erreichbar. Von Ebermannstadt aus fährt die "Agilis" Verkehrsgesellschaft nach Forchheim. Für die Busverbindung zum Kellerwald hat die Stadt extra einen Annafest-Fahrplan herausgegebeb.Damit sich Besucher noch besser auf dem Annafest 2017 zurecht findenm gibt es jetzt auch eine Annafest-App. Sie informiert über aktuelle News, Wettervorhersagen, das Musikprogramm und beinhaltet Infos zu den einzelnen Kellern. Durch die GPS-Funktion finden sich Besucher mit der App im Kellerwald zurecht.Hier finden Sie alle Infos zur Annafest-App