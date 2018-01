LKR Forchheim vor 1 Stunde

Kinderbetreuung

Anmeldung für Kita-Plätze in Forchheim ab Montag

Am 29. Januar beginnt die Anmeldewoche für die Kindertagesstätten in Forchheim. Hier finden Sie alle Standorte und Kontaktdaten in einer Online-Karte.