Ambitionierte Fotografen aus Forchheim

Auf 400 Quadratmetern stellen Mitglieder des Forchheimer Fotografen-Forums in einer ersten gemeinsamen Fotoausstellung ihre Arbeiten aus: in den Räumen der Firma Lagermeister, Hauptstraße 7 bis 11, erstes Obergeschoss. Die Eröffnung der Ausstellung mit Vernissage findet am Freitag, 1. Dezember, um 19 Uhr (bis 21 Uhr) statt. Der Chorleiter des Liedervereins Forchheim, Alexander Ezhelev, begleitet die Eröffnung auf dem Klavier.



Das Foto-Forum Forchheim ist eine neu gegründete Gruppe an ambitionierten Fotografinnen und Fotografen aus Forchheim und der Umgebung. Ziel der Gemeinschaft ist, die künstlerische Fotografie zu fördern, bei Kulturveranstaltungen aufzutreten und Anlaufpunkt für fotografie-interessierte Bürger in der Region zu sein. Es geht laut Pressemitteilung um die kulturelle Bereicherung für Forchheim, die durchaus auch überregionale Aufmerksamkeit auf sich ziehen soll.



Werke von folgenden Fotografen und anderen werden ausgestellt:

Sepp Martin:- Der Kersbacher setzt Architektur in Szene, auch in schwarz-weiß. Er ist Mitglied der Fotogruppen "Fotospektrum" und "Wunderburg".



Daniel Preußner : Das Mitglied der Lichtwerkstatt Bamberg mag das Symmetrische bei Gebäuden, bei Menschen, in der Natur.



Gisela Steinlein: Sie hat das Ambivalente im Blick: Führt der rote Teppich wirklich nach oben, oder wie begleitet das Licht in den Untergrund?



Jürgen Zeitler: Der Stegauracher hat sich auf Porträtfotografie spezialisiert.



Kai Rogler: Er hält das Exotische fest. Die Aufnahmen aus Namibia, Island und anderen Ländern sind beeindruckend. Seine bevorzugten Sujets sind Akt, Landschaft und Fashion - vor allem auch in Kombination.



Die Ausstellung ist geöffnet vom 1. bis 22. Dezember, Montag bis Samstag von 17 bis 20 Uhr, Sonntag von 14 bis 20 Uhr Der Eintritt ist frei.