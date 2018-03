Alte Dokumente und Spenden für Walberla-Kapelle gesucht

Die Kapelle auf dem Walberla ist ein Denkmal von großer kultureller Bedeutung. In den letzten Jahren nagte der Zahn der Zeit heftig an diesem Denkmal, so dass eine kurzfristige umfangreiche Renovierung unumgänglich ist.



In den vergangenen Monaten wurden mit Blick auf die anstehende Renovierung die notwendigen Planungsarbeiten durchgeführt. Die Kosten für die voraussichtlich im Juni beginnenden Arbeiten an der Walburgis-Kapelle werden aktuell mit 205.000 Euro veranschlagt. Derzeit wird ein Finanzierungsplan erstellt. Verschiedene Stellen haben bereits eine finanzielle Unterstützung zugesagt oder wenigstens in Aussicht gestellt.



Nun wendet sich die Katholische Kirchenstiftung St. Matthäus Wiesenthau auch an die Bevölkerung und an die Vereine der umliegenden Ortschaften und bittet diese um ihren finanziellen Beitrag zur Erhaltung der Kapelle auf dem Walberla. Spenden für diese Maßnahme können auf das Konto der Katholischen Kirchenstiftung St. Matthäus Wiesenthau,eingezahlt werden: IBAN DE35 7635 1040 0020 1135 44. Als Verwendungszweck ist neben dem Stichwort "Walberlakapelle" auch der Name und die Adresse anzugeben, so dass den Spendern eine Spendenquittung ausgestellt werden kann. Jeder Euro zählt", sagt Pfarrer Michael Gehret.



Masterarbeit Denkmalpflege

Darüber hinaus haben sich zwei Studentinnen der Uni Bamberg bereiterklärt, über die Renovierung der Kapelle auf dem Walberla ihre Masterarbeit im Fach Denkmalpflege zu schreiben. Pfarrer Gehret bittet die Bevölkerung darum, für die beiden Studentinnen privates Foto- und Schriftmaterial nach Informationen im Zusammenhang mit der Kapelle auf dem Walberla zu durchsuchen.



Von großem Interesse sind hierfür zum Beispiel: Historische Fotos und alte (Zeitungs-)Berichte von Veranstaltungen; Gegenstände, mündlich überlieferte Ereignisse, Geschichten und Bräuche rund ums Walberla; Informationen, Aufzeichnungen, Detailwissen über die letzte Renovierung der Kapelle; Informationen jeglicher Art zur Kapelle auf dem Walberla.



Pfarrer Gehret erklärt in seinem Aufruf: "Bitte stellen Sie Ihre diesbezüglichen Materialien und Ihr Wissen dem Katholischen Pfarramt Pinzberg zur Einsichtnahme beziehungsweise zur weiteren Verwendung durch die beiden Studentinnen für die Masterarbeit zur Verfügung. Auch hierfür schon jetzt ein herzliches Dankeschön."



Kontakt: Katholische s Pfarramt Pinzberg, Hauptstraße 4, 91 361 Pinzberg, Telefon 09191/13710, E-Mail st-nikolaus.pinzberg@erzbistum-bamberg.de