Agilis von Grippewelle überrollt

Ab 14 Uhr geht auf der, von der Verkehrsgesellschaft betriebenen Nebenbahn von Forchheim nach Ebermannstadt nichts mehr. Die Grippewelle hat zu viele der Männer an den Schalthebeln des Zuges niedergestreckt und ans Bett gefesselt.In einer knappen Pressemeldung formuliert eine Sprecherin des Unternehmens: "Aufgrund eines krankheitsbedingten Personalausfalls kommt es zwischen Dienstag, 27. Februar und Freitag, 9. März, zu Einschränkungen auf der Strecke Forchheim - Ebermannstadt. Alle Züge ab 14 Uhr zwischen Forchheim und Ebermannstadt bzw. in der Gegenrichtung werden durch Busse ersetzt. Die Busse halten jeweils am Bahnhof, außer in Gosberg. Hier wird die Bushaltestelle an die Kirche verlegt. Die Abfahrtszeiten in Forchheim bzw. in Ebermannstadt sind jeweils identisch mit den Zug-Abfahrtszeiten.