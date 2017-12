Affalterthaler Posaunenchor feiert würdigen Abschluss

Mit Musik zum Advent und Gedichten des evangelischen Schriftstellers und Pfarrers Johannes Jourdan gelang dem Chor ein stimmungsvolles und erinnerungswürdiges Ende der Festlichkeiten.

Schon das große Halleluja von Georg Friedrich Händel zum Auftakt des Konzertes ging den Besuchern in der voll besetzten Dorfkirche unter die Haut. Dirigent Simon Gemählich spornte seine Musiker zu Höchstleistungen an.



Die große Qualität des Blasorchesters zeigte sich auch im Stück "Share my Yoke" von Joy Webb. Hier spielte der frühere Trompeter der Affalterthaler Rathausmusik, Bernd Müller, sehr einfühlsam die Solotrompete.



Danach übernahm der Kirchenchor "Sing and Pray" das musikalische Zepter. Zusammen mit Ortspfarrer Michael Maul, der Gedichte zum Advent von Jourdan vortrug, gelang es dem zwölfköpfigen Chor unter Leitung von Andreas Deuerlein mühelos, an die vom Posaunenchor aufgebaute Weihnachtsstimmung anzuknüpfen.



Dazwischen gab es eine Ehrung verdienter und langjähriger Bläser. Dieter Porisch und Werner Deuerlein, beide seit 40 Jahren im ehrenamtlichen Dienst, wurden von Michael Maul in seiner Eigenschaft als Obmann der Posaunenchöre im Dekanat Gräfenberg mit einer Urkunde und einem Abzeichen geehrt.



Mit dem vom Posaunenchor intonierten Weihnachtslied "O, du fröhliche" ging das Konzert zu Ende. Für danach hatte der Affalterthaler Pfarrgemeinderat im Hof der Kirche einen kleinen Adventsmarkt aufgebaut. Besucher konnten eine Bilder-Festschrift des Posaunenchores erwerben und mit Pfarrer Wolfram Lehmann, der bis 2006 hier Ortspfarrer hier war, und seiner Mutter die alten Zeiten an einem Lagerfeuer aufwärmen.