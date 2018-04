AfD Forchheim nominiert Pflaum und Timme

"Das Ziel wird sein, am 14. Oktober in Bayern zur zweitstärksten Kraft zu werden", verkünden laut Pressemitteilung der AfD die beiden Kandidaten Dominik Pflaum aus Heroldsbach (Landtag) und Thomas Timme aus Egloffstein (Bezirkstag).



In seiner Bewerbungsrede stellte der 30-jährige Elektrotechniker-Meister und Fachwirt für Gebäudemanagement Dominik Pflaum, gebürtig aus Bamberg, die Themen Islam und den Umgang mit Steuermitteln in den Vordergrund. Deutschland lebe von der Leistungswilligkeit seiner Bürger und nicht vom "Umverteilungswahn der Politiker". Deutschland habe auch kein Einnahmeproblem, sondern ein Problem mit den Ausgaben, sprich "der Unfähigkeit der politischen Eliten, vernünftig mit den Steuergeldern umzugehen".



Als Beispiel nannte Pflaum die Energiewende sowie die Privatisierung durch öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), das heißt die Privatisierung der Autobahnen, Wasserwerke, Schulgebäude usw. Wenn der Bürger den nachlässigen Umgang mit dem von ihm erarbeiteten Vermögen sehe, schwinde auch sein Leistungswille.



Thema Islam

Zum Thema Islam stellt Pflaum fest: "Man kann den Islam nicht danach beurteilen, wie er sich verhält, wenn er in der Minderheit ist." Man müsse eine Gruppe danach bewerten, wie sie sich verhielte, wenn sie in der Mehrheit sei oder gar zur Staatsreligion würde. "Der Islam ist mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar und kann daher niemals zu einem freiheitlichen, für Gleichberechtigung stehenden Deutschland gehören", lässt der Landtagskandidat aus Heroldsbach verlauten.



Weiter behauptet er: Die politische Korrektheit sei in diesem Land inzwischen zur Krankheit geworden. Viele Probleme würden von den Altparteien aus Ängstlichkeit, Tabuisierung oder Problemleugnung nicht angegangen. "Wer die Probleme mit dem Euro Währungsexperiment anspricht, ist ein schlechter Europäer, wer die Probleme bei der .Energiewende' anspricht, ein Umweltsünder, und wer die Illegale Massenmigration als Problem sieht, gehört zu ,Dunkeldeutschland'", heißt es in der Pressemitteilung weiter.



Im Landtag sollen seine Themen Bildung, innere Sicherheit und Energie sein. Letzteres habe auch großen Einfluss auf die immer stärker steigenden Mieten und Baukosten.



Im Bezirkstag möchte sich Timme für die Themen Kultur- und Heimatpflege sowie regionale Vertriebskonzepte für Landwirte einsetzen.