Ära von Theo Leppert in Reuth endet nach 50 Jahren

Eine Ära ging in der Pfarrei St. Johannes der Täufer in Reuth zu Ende. 50 Jahre lang leistete Theo Leppert in der Kirche Dienst als Lektor, Kommunionhelfer und Wortgottesdienstleiter. Mit der Ausübung dieses Ehrenamtes trug er einen maßgeblichen Teil zur lebendigen Gestaltung in der Pfarrgemeinde bei. Jetzt ging er in den Ruhestand.



Zum letzten Mal trug er beim Vorabendgottesdienst die Lesung und die Fürbitten am Lektorenpult vor, und zum letzten Mal teilte er die Kommunion mit aus, so wie er es seit fünf Jahrzehnten tat. Doch dieser Tag war anders, er wurde für ihn zu einem das Herz berührenden.



Denn die Reuther Pfarrgemeinde ließ Theo Leppert nicht so einfach ziehen. Sie verabschiedete ihn mit Dankesworten während der Messe sowie einem anschließenden Sektempfang mit Imbiss im Pfarrsaal. Damit gelang der Pfarrfamilie eine große Überraschung.



Ein sichtlich gerührter Theo Leppert war fast sprachlos, freute sich aber riesig. Auch Pater Josef Brandl (SDB), der ehemalige Reuther Seelsorger, war zur Abschiedsfeier gekommen. Pater Heinz Weierstraß (SDB) erinnerte an die hohe Bedeutung des Lektorendienstes sowie an die beiden besonderen Tage der Pfarrei, als zu dieser Zeit ein junger Theop Leppert die kirchlichen Ehrenämter übernahm: Das waren der 14. Februar 1968 und der 20. November 2004. Rückblickend verknüpften damit Pater Weierstraß und Jonas Stirnweiß die damaligen wichtigsten Weltnachrichten und Geschehnisse.



Für Lepperts Tun und Wirken sowie seine Treue und Beständigkeit sagte Weierstraß ein herzliches "Vergelt's Gott" und überreichte im Auftrag der Erzdiözese Bamberg die Dankesurkunde von Erzbischof Ludwig Schick sowie einen Blumenstrauß.



Wie es vor 50 Jahren dazu kam, darüber erzählte Theo Leppert: Eingefädelt hatte alles Pfarrer Büttel. "Als er mich bat, diesen ehrenamtlichen Dienst in meiner Heimatkirche zu übernehmen, sagte ich spontan ja. Ich sagte auch ja, als mich Pater Josef Brandl animierte, Wortgottesdienstleiter zu werden. Ich wollte für meine Gemeinde ehrenamtlich tätig werden und ich habe es mit Begeisterung gemacht."



In St. Johannes der Täufer fühlte er sich sozusagen als "Allrounder". Ob Feste, Feiern, Veranstaltungen: Theo Leppert war da. Der Abschied fiel ihm nicht leicht. Die Tochter Martina Börner als Pfarrgemeinderatsvorsitzende verabschiedete ihren Vater Theo im Namen der Gemeinde mit Dankesworten verabschiedete und sagte bewegt: "Er war ein Vorbild."



Für den stimmungsvollen musikalischen Rahmen des Gottesdienstes sorgte die Schola mit Leiterin

Andrea König sowie die Orgelbegleitung durch Christian König.