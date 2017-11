"Ach, du fröhliche": Witzige Weihnachtskarten made in Forchheim

"Dreiwing houm foa grismäs" oder "Früo wora mera Lamedda" stehen auf den Weihnachtskarten, die es in einigen ausgewählten Geschäften in Forchheim zu kaufen gibt. Sigrid und Susanne Wagner hatten die Idee für die fränkische Mundart-Weihnachtsgrüße."Wir wollten das Druckhandwerk und die regionalen Händler zusammen bringen", erklärt Susanne Wagner. Die Schwestern haben die Karten selbst gestaltet und die Forchheimer Druckerei Streit produziert sie. Sie legen Wert darauf, dass die Wirtschaft in der Region von ihrer Arbeit profitiert.Die Geschwister betreiben eine Werbeagentur in Gosberg, die sich explizit an Handwerker und kleine Unternehmen im Landkreis richtet. Die Jungunternehmerinnen sind in Forchheim geboren und haben sich bewusst dafür entschieden in der Region zu bleiben und nicht in eine Großstadt zu ziehen.Weil die "Geschwister Wagner" immer schon ein Faible für Buchstaben, fränkische Mundart und Design haben, haben sie die Weihnachtskarten auf den Markt gebracht. Es gibt sechs unterschiedliche Motive, die erste Auflage ist auf insgesamt 600 Stück limitiert.