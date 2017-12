Abfahrtszeiten von Bus und Bahn ändern sich

Busse fahren bis 21 Uhr





Zum einen ergeben sich diese aus Änderungen der Zugabfahrtszeiten an nahezu allen Bahnhöfen im Landkreis. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass der Regionalexpress (RE) nach Bamberg um 7.14 Uhr nicht mehr am Bahnhof Eggolsheim hält. Fahrgäste müssen auf die S-Bahn um 6.57 Uhr verwiesen werden.Die Abfahrtszeit der Buslinie 265 ab Schnaid wurde entsprechend angepasst. Betroffen sind hiervon insbesondere die Schüler zur Realschule Hirschaid.Auf der Buslinie 220 wurde die Fahrt ab Tiefenstürmig von bisher 6 Uhr auf 5.51 Uhr vorverlegt, um entweder in Eggolsheim Gemeindezentrum auf die Linie 266 (Abfahrt 6.09 Uhr) nach Forchheim umsteigen zu können oder am Bahnhof Eggolsheim auf den Zug der Agilis um 6.21 Uhr in Fahrtrichtung Forchheim. Der Anschluss an die S-Bahn Richtung Erlangen kann durch Umstieg in Forchheim erfolgen. Eine Fahrtmöglichkeit Richtung Bamberg gibt es aufgrund der geänderten Zufahrzeiten um diese Uhrzeit nicht mehr.Die bisherige umsteigefreie Agilis-Zugfahrt 7.37 ab Ebermannstadt nach Eggolsheim entfällt wegen der Änderung der Bahnfahrpläne. Neu besteht jetzt Fahrtmöglichkeit um 7.30 Uhr ab Ebermannstadt, Ankunft in Forchheim 7.49 Uhr, weiter mit der S-Bahn um7.52 Uhr ab Forchheim, an Eggolsheim-Bahnhof 7.57 Uhr. Hiervon sind vor allem Schüler der Senivita-Schule betroffen.Die Zugabfahrts- und Ankunftszeiten in Ebermannstadt haben sich geringfügig verschoben, so dass es hier zu Anpassungen auf den Linien 221, 231 und 234 gekommen ist. Ebenso verhält es sich mit den Linien 208 und 209 aufgrund der Zuganschlüsse in Erlangen und Baiersdorf. Wegen der geänderten Halte am Bahnhof Kersbach wurde die Linie 216 grundlegend umgestaltet.Eine zusätzliche Kleinbusfahrt auf der Linie 234 bindet Wichsenstein an Dienstagen besser an.Zum anderen wird die vom Forchheimer Kreistag beschlossene Erweiterung der Hauptverkehrszeit um zwei Stunden am Abend zum Fahrplanwechsel umgesetzt. Dies bedeutet einen dichteren Takt beziehungsweise zusätzliche Fahrten auf den Linien 206, 208, 209, 216, 217, 222, 223, 224, 261, 262, 263, 266 und 389 bis etwa 21 Uhr. Zusätzliche Rufbusfahrten wurden auf den Linien 211, 219, 220, 221, 225, 226, 235, 236 und 256 eingeführt. Viele Orte im Landkreis sind dadurch besser erreichbar.Nähere Informationen zu den Fahrplanänderungen finden Sie auf der Homepage des Landratsamtes unter www.lra-fo.de