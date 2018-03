A73-Auffahrt Forchheim-Süd wird am Wochenende gesperrt

Die Anschlussstelle Forchheim-Süd in Fahrtrichtung Nürnberg sowie die Nürnberger Straße im Unterführungsbereich der A73 wird in der Zeit von Samstag, 10. März, 16 Uhr, bis Sonntag, 11. März, 12 Uhr gesperrt.



Die Autobahndirektion Nordbayern erneuert an der A73 im Bereich Forchheim vier Brückenbauwerke. Für den Abbruch des westlichen Anschlussstellenbauwerkes Forchheim-Süd und den Abbruch des Unterführungsbauwerkes West der Nürnberger Straße sind diese Vollsperrungen laut Autobahndirektion Nordbayern notwendig.



Im Rahmen der Maßnahme zur Errichtung eines nachträglichen Lärmschutzes und zur Erneuerung der Fahrbahnen und der Brücken muss wegen Abbrucharbeiten der Anschlussstellen-Ast Forchheim-Süd der Fahrtrichtung Nürnberg kurzzeitig gesperrt werden. Zeitgleich bleibt im Stadtgebiet Forchheim die Nürnberger Straße im Unterführungsbereich der A73 ebenfalls wegen Abbrucharbeiten gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer, die in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs sind, werden gebeten, zum Verlassen der A73 die nächste Ausfahrt Baiersdorf-Nord zu benutzen.

Für die Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Bamberg ist das Ein- und Ausfahren an der Anschlussstelle Forchheim-Süd möglich. Die Verkehrsteilnehmer, die im Stadtgebiet Forchheim unterwegs sind, werden dazu aufgefordert, den ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu folgen. red