Frankenschnellweg: Gleich zweimal Vollsperrung der A73

Die A 73 wird zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Nord und Baiersdorf- Nord in den Nächten von Dienstag, 28. November, auf Mittwoch, 29. November, und von Mittwoch auf Donnerstag, 30. November, jeweils von 21 bis 5 Uhr für den Verkehr in Fahrtrichtung Forchheim/Bamberg gesperrt.



Die Sperrung ist laut Mitteilung der Autobahndirektion Nordbayern notwendig, weil an den Schutzplanken gearbeitet wird und vier Verkehrszeichenbrücken eingehoben werden.



Umleitungsstrecke

Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung geführt. Die Umleitungsstrecken U47 (Erlangen bis Möhrendorf) und U49 (Möhrendorf bis Baiersdorf) sind ausgeschildert.



Wegen ähnlicher Arbeiten war die A 73 zuletzt von Dienstag, 14. November, auf Mittwoch, 15. November, gesperrt, ebenfalls zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Nord und Baiersdorf-Nord in Fahrtrichtung Forchheim/Bamberg.