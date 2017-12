A 73: Lärmschutzwände in Forchheim stehen

Die Arbeiten bilden den zweiten Bauabschnitt an der A 73 zwischen den Anschlussstellen Forchheim-Nord und Forchheim-Süd für den nachträglichen Lärmschutz. Außerdem sind die Fahrbahnen und Brücken erneuert worden. Bis zum Montag, 4. Dezember, sind die Arbeiten abgeschlossen, teilt die Autobahndirektion Nordbayern mit.



Unmittelbar danach erfolgt die Verkehrsumlegung auf die jetzt fertiggestellte Richtungsfahrbahn Bamberg und es beginnt der Rückbau der bisherigen Baustellenverkehrsführung. Diese Arbeiten, die voraussichtlich bis zum 15. Dezember andauern, können nur in den Nachtstunden ausgeführt werden.



In einer Bauzeit von neun Monaten wurde längs der A 73 auf der Seite zum Stadtzentrum Forchheim eine durchgehende Lärmschutzwand errichtet. Die Wand mit Höhen bis zu 8,50 Metern über der Fahrbahn hat eine Länge von 3,5 Kilometer. Außerdem wurde in einem Teilabschnitt eine lärmmindernde, offenporige Asphaltfahrbahn eingebaut.



25 Millionen Euro investiert

Weiterhin wurden in diesem Jahr die Richtungsfahrbahn Bamberg, die dazu gehörige Fahrbahnentwässerung und die Brücken im Bauabschnitt saniert beziehungsweise erneuert. Für die Zukunftsfähigkeit der A 73 im Stadtbereich Forchheim wurden in diesem Jahr hierfür rund 25 Millionen Euro investiert.



Im kommenden Jahr steht noch der dritte und abschließende Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme bei Forchheim an. Dabei wird die Richtungsfahrbahn Nürnberg ebenso in einem Teilabschnitt mit einer lärmmindernden Fahrbahnoberfläche versehen und analog wie in diesem Jahr die Fahrbahn mit den dazugehörigen Brücken erneuert beziehungsweise saniert.



Mit dem Baubeginn hierfür ist - abhängig vom Wetter - Ende Februar 2018 zu rechnen. Der Abschluss des Gesamtprojekts ist Ende 2018 geplant.



Die Verkehrsteilnehmer, vor allem die Tagespendler, müssen derzeit viel Geduld während der Bauzeit in den Baustellen aufbringen.