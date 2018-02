A 3 wird wegen Brückenabriss bei Erlangen gesperrt

Die Autobahndirektion Nordbayern sperrt in der Nacht von Samstag, 24. Februar, ab circa 22 Uhr, bis Sonntag, 25. Februar, circa 8 Uhr, zwischen dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen und der Anschlussstelle Erlangen-Tennenlohe beide Richtungsfahrbahnen der A 3. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen über die Bedarfsumleitungen umgeleitet.



Seit 2016 laufen die Vorarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A 3. Heuer beginnt mit dem Neubau von drei Brücken die erste Hauptbauphase. Die Sperrung wird erforderlich, um die Geh- und Radwegbrücke zwischen dem Autobahnkreuz und der Weinstraße über die A 3 abzubrechen.



Um die Autobahnsperre so kurz wie möglich zu halten, kommen insgesamt zehn große Hydraulikbagger zum Einsatz. Damit Fußgänger und Radfahrer weiterhin die Autobahn überqueren können, wurde im letzten Jahr vorab, nur wenige Meter versetzt, eine provisorische Brücke parallel zur bestehenden Brücke errichtet.



Umleitungsstrecken

Der Verkehr auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt wird an der Anschlussstelle Erlangen-Tennenlohe ausgeleitet. Die Umleitung erfolgt über die B 4 und die A 73. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, der Umleitungsbeschilderung U 76 zu folgen.



Fahrzeuge, die in die entgegengesetzte Richtung fahren, werden am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen auf die A 73 Richtung Erlangen geleitet, an der Anschlussstelle Erlangen-Bruck auf die B 4 (Paul-Gossen-Straße) bis hin zur Anschlussstelle Erlangen-Tennenlohe und zurück auf die A 3. In dieser Fahrtrichtung ist der Bedarfsumleitung U 23 zu folgen.



Für auftretende Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahndirektion Nordbayern alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Außerdem bittet sie um erhöhte Vorsicht im Baustellen- und Umleitungsbereich.