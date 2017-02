Zwei Unfälle mit drei Verletzten in Forchheim

Fast zeitgleich kam es Mittwochnachmittag zu zwei Unfällen mit insgesamt drei leichtverletzten Personen. Das berichtet die Polizei Forchheim.



In der Bayreuther Straße übersah eine 48-jährige Fahrerin beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden 25-jährigen mit seinem Pkw und stieß mit diesem zusammen.



In der Reuther Straße fuhr eine 33-Jährige auf eine gleichaltrige Pkw-Fahrerin auf, die an einer Ampel verkehrsbedingt halten musste. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.