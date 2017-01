Versuchte Tötung in Forchheim: Zwei Männer verletzen Jugendlichen schwer

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg gegen zwei Männer aus dem Landkreis Forchheim. Die beiden haben am Dienstagabend einen Jugendlichen schwer verletzt und auch seine Begleiterin sowie einen Passanten, der helfen wollte, attackiert.



Gegen beide Männer erging am späten Mittwochnachmittag Haftbefehl, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Donnerstag mitteilte.



Schlägerei vor einem Discounter in Forchheim

Gegen 20 Uhr am Dienstag hatten Zeugen die Polizei über eine Schlägerei auf dem Parkplatz eines Discountmarktes in der Bayreuther Straße in Forchheim alarmiert. Wie die späteren Ermittlungen ergaben, kam es dort zwischen den beiden Männern und dem Jugendlichen zunächst zu einem Wortgefecht, welches bereits kurz darauf in Handgreiflichkeiten mündete. Im weiteren Verlauf ging der 15-Jährige zu Boden und wurde dort von den beiden Beschuldigten weiter mit Füßen gegen Oberkörper und Kopf getreten.



Auch die ebenfalls 15-jährige Begleiterin des Jugendlichen sowie einen einschreitenden Passanten griffen die Schläger an und verletzten dabei beide.



Streifenbeamte der Forchheimer Polizei nahmen das aggressive Duo noch vor Ort vorläufig fest. Alle drei Verletzten mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen gegen die 26 und 32 Jahre alten Männer, die aus dem Iran stammen, wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging am Mittwochnachmittag Haftbefehl gegen die beiden Festgenommenen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Sie sitzen beide in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.



Polizei sucht Zeugen

Im Zuge der weiteren Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Bamberg auch einen Autofahrer, der zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung vom Parkplatz weggefahren ist und gegen dessen Wagen der 15-Jährige geworfen wurde. Der Fahrer oder auch andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 zu melden.