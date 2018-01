Zum Jahresabschluss stehen in Igensdorf Menschen im Mittelpunkt

Das Ehrenamt steht im Mittelpunkt der Jahresabschlusssitzung des Gemeinderats in Igensdorf. Die Musikeinlagen des Saxophon Ensembles mit Ralf Radzuweit, Petra Hoffmann, Michael Bross, Enrico da Cruz, Tanja Trautmann und Sarah Tschaikowsky der Sing- und Musikschule Igensdorf unter Leitung von Marcus Noffke boten den feierlichen Rahmen.



Mit der silbernen Medaille des Marktes durfte Bürgermeister Wolfgang Rast in Etlaswind Herbert Gebhardt auszeichnen. Das war der einstimmige Beschluss des Gemeinderates. Engagement und Idealismus waren die herausragenden Elemente, womit Herbert Gebhardt den Schützenverein Rüsselbach viele Jahre der 43-jährigen Vereinsgeschichte gelenkt und geführt hat.



Insgesamt 35 Jahre war Gebhardt als Zweiter Vorsitzender tätig, wurde 1983 erstmals in das Amt des zweiten Schützenmeisters gewählt. "Damals musste die Schützengesellschaft eine kleine Krise überwinden. Mehrere Mitglieder waren ausgetreten und gründeten im Nachbarort einen neuen Verein", schilderte Bürgermeister Rast die Herausforderungen. Schon ein Jahr später wurde Gebhardt das Amt des ersten Schützenmeisters anvertraut, das er mit Unterbrechungen von insgesamt 15 Jahren, innehatte. "Sie führten die Schützengilde in Rüsselbach wieder in ruhigeres Fahrwasser und legten damit die Grundlagen für die weitere positive Entwicklung des Vereins", lobte der Igensdorfer Gemeindechef.



Daneben übernahm Gebhardt noch die Ehrenämter des Schatzmeisters, des Kassenprüfers oder als Ausschussmitglied. "Ihr Engagement und Idealismus für die Schützengesellschaft Rüsselbach sind beispielhaft. Sie haben sich hohe Verdienste für unser Vereinsleben erworben", sagte Rast und verlieh dem Geehrten die Medaille des Marktes für Verdienste im Ehrenamt in Silber. Zweiter Bürgermeister Johann Engelhard ließ das vergangene Jahr Revue passieren.



Das Jahr war geprägt von den Bemühungen, die Abläufe im Rathaus wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Michael Pfundt als geschäftsführender Beamter und Alexandra Krupp, die als neue Kämmerin eingestellt wurde, seien ein wichtiger Schritt zur Entlastung der Mitarbeiter im Rathaus und des Bürgermeisters gewesen, fand Engelhard. Mit Wolfgang Rupprecht aus Mittelrüsselbach gab es auch im Gemeinderat ein neues Gesicht. Der Breitbandausbau und eine nachhaltige Energiewirtschaft durch die Energieregion "Südliche Fränkische Schweiz" waren Weichenstellungen gewesen, führte der Zweite Bürgermeister aus, bevor er auf die moderate Erhöhung der Hebesätze und der Beiträge für die Sing- und Musikschule zu sprechen kam. Ein Ausblick: "Die größte Anstrengung dürfte uns mit der Sanierung der Wasserversorgung bevorstehen", sagte Engelhard zu dem Projekt, das den Gemeinderat wohl Jahre beschäftigen wird.