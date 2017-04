Weiß oder braun? So wird die Farbe des Eis festgelegt

von JENNIFER HAUSER

Wenn Bille Merz ein Osterei auf die Tischplatte klopft und beginnt das Ei zu schälen, dann horcht ihre Tochter Jana ganz genau hin. "Wenn sie das Geräusch hört, dann weiß sie genau, was jetzt passiert", sagt Bille Merz. Die einjährige Jana verbringt nämlich viel Zeit mit ihrer Mutter im Hofladen des Familienbetriebs in Oberzaunsbach. "Und Eier essen klappt auch schon mit den zweieinhalb Zähnen ganz gut", pflichtet Papa Rainer bei.







Familie Merz betreibt den Hühnerhof mit Leib, Seele und vollem Engagement. "Wir bauen das Getreide für das Futter der Hühner selbst an", erklärt Rainer Merz, "das ist uns wichtig, denn so wissen wir genau, was in dem Futter und somit auch in den Eiern drin ist."



In ihrem Hofladen im Pretzfelder Ortsteil Oberzaunsbach verkauft Familie Merz die eigenen Eier in braun, weiß oder in der Zeit vor Ostern auch in bunt.



"Ich war erst gestern wieder in Tauberbischofsheim, um 3600 Eier färben zu lassen", sagt Bille Merz, "dort kann ich sicher sein, dass ich auch unsere Eier wieder bekomme."



Den Hühner-Bauern ist es egal, ob ein Ei weiß oder braun ist. "Der Kunde will immer das Kräftige", erklärt Bille Merz, "deshalb gibt es in Supermärkten eigentlich nur Ostereier, die vorher weiß waren, die nehmen die Farbe nämlich besser an. Bei uns werden braune und weiße Eier gefärbt, wir haben also Eier mit dunkleren Farben und mit helleren. Somit ist unser Farbspektrum noch größer."



Ob ein Ei braun oder weiß ist, kann schon vor dem Legen bestimmt werden. Jedes Huhn legt sein Leben lang die gleiche Farbe. "Man sieht das den Hühnern an den Ohrläppchen an", sagt Rainer Merz. Wenn er ein Huhn hochhebt und das zeigt, was er mit Ohrläppchen meint, dann kann auch ein nicht geschultes Auge erkennen, dass die Hautfalte hinter dem Schnabel ausschlaggebend ist. "Wenn die Stelle hier weiß ist, werden die Eier auch weiß, wenn sie rot ist, werden die Eier braun", sagt der Landwirtschaftsmeister. Bei den meisten Hühnern sei die Farbe des Gefieders mit der Farbe des Ohrläppchens identisch. "Das heißt, bei normalen Hühnerrassen kann man sagen, ein weißes Huhn legt meistens auch weiße Eier", erklärt er.



3000 Hühner in drei Ställen

Rund 3000 Hühner leben auf dem Hühnerhof Merz in drei verschiedenen Ställen. "Uns ist es wichtig, dass die Hühner mehrere Ebenen haben, auf denen sie sich aufhalten können", erklärt Bille Merz. Im Sommer sei für drei Monate immer ein Stall leer, sagt ihr Mann, "dann wird der leere Stall komplett geputzt, desinfiziert, Reparaturen werden durchgeführt und der Stall für die nächste Generation bereit gemacht".



Nach Ostern werden dann nämlich weniger Eier gebraucht. "Wenn man jetzt denkt, dass an Ostern die meisten Eier produziert werden, liegt man falsch", klärt Bille Merz auf, "der Endverbraucher braucht an Weihnachten mehr Eier als an Ostern."



Deshalb wird bei Familie Merz auch im Herbst wieder "eingestallt", also der dritte Stallteil wieder mit Leben befüllt. "Dafür bestellen wir immer 500 weiße und 500 braune Hühner", erklärt Rainer Merz, "die kommen immer von einem Aufzuchtbetrieb der Region." Die Planung für nächstes Weihnachten und damit nächstes Ostern läuft bei Familie Merz also jetzt schon. Die Eier von den jungen Hühnern, die es an Ostern im nächsten Jahr gibt, entsprechen dann der Größe M.



"Die Größe richtet sich nach dem Alter des Huhns", sagt Rainer Merz, der Montag bis Mittwoch auch immer auf "Eiertour" geht. Dann fährt er die Eier an private Kunden und auch an Gaststätten, Metzgereien und Bäckereien aus.



Warum die Ostereier aus dem Hofladen etwas ganz Besonderes sind, kann sich Bille Merz auch erklären. "Zum einen gibt es bei uns nicht das ganze Jahr gefärbte Eier", sagt die junge Mutter, "zum anderen werden unsere Eier gedämpft und nicht gekocht, da haben sie eine weichere Konsistenz."



Und im Gegensatz zu den selbstgefärbten Eiern zu Hause, haben die Eier vom Hühnerhof Merz keinen Farbfehler an der Stelle, wo sie abgelegt werden. "Beim Färben sind die Eier nämlich auf einer Spirale und immer in Bewegung."